Рейтинг@Mail.ru
Российский хоккеист подрался с американским одноклубником Овечкина - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:46 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/khokkey-2066828116.html
Российский хоккеист подрался с американским одноклубником Овечкина
Российский хоккеист подрался с американским одноклубником Овечкина - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Российский хоккеист подрался с американским одноклубником Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" принимает "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T04:46:00+03:00
2026-01-08T04:46:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
даллас старз
илья любушкин
брэндон дюхейм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066827715_0:6:3071:1733_1920x0_80_0_0_e30a8be40f4c4b98bc9f1d221807ff44.jpg
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066564933.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066827715_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dd541468cb23d2662f987869ae7e54f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, даллас старз, илья любушкин, брэндон дюхейм
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Даллас Старз, Илья Любушкин, Брэндон Дюхейм
Российский хоккеист подрался с американским одноклубником Овечкина

Российский хоккеист "Далласа" Любушкин подрался с американцем из "Вашингона"

© Getty Images / Rio GiancarloХоккеист "Далласа" Илья Любушкин
Хоккеист Далласа Илья Любушкин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Getty Images / Rio Giancarlo
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
1 : 4
Даллас
57:41 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
03:06 • Радек Факса
(Эса Линделл)
22:37 • Сэм Стил
(Томас Харли, Мэтт Дюшен)
53:31 • Уайтт Джонстон
(Сэм Стил)
59:41 • Роопе Хинц
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором периоде встречи российский защитник "Далласа" Илья Любушкин подрался с американским нападающим "Вашингтона" Брэндоном Дюхеймом. Ранее до драки Любушкин и Дюхейм вступили в потасовку, в результате которой россиянин получил рассечение и был вынужден отправиться в раздевалку. За тот эпизод оба были наказаны малым штрафом за грубость. Позднее Любушкин и Дюхейм при вбрасывании в центральном круге скинули перчатки и начали драку. Бой завершился после того, как форвард "Вашингтона" повалил защитника "Далласа" на лед. По итогам эпизода оба были удалены на пять минут за драку.
После двух периодов в счете ведут "Старз" (2:0).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Врезал русскому и наконец-то забил: Овечкин грохнул новый рекорд
6 января, 06:30
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзДаллас СтарзИлья ЛюбушкинБрэндон Дюхейм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Б. в. д. Зандсхюлп
    А. Бублик
    33
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Л. Носкова
    567
    745
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Локомотив
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
    6310
    364
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Нефтехимик
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Мадрид
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Дженоа
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ливерпуль
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Монреаль
    Флорида
    2
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Нью-Джерси
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Рейнджерс
    Баффало
    0
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Филадельфия
    Торонто
    0
    0
  • Хоккей
    09.01 05:00
    Колорадо
    Оттава
  • Хоккей
    09.01 06:00
    Сиэтл
    Миннесота
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала