Российский хоккеист подрался с американским одноклубником Овечкина
Российский хоккеист подрался с американским одноклубником Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" принимает "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Российский хоккеист "Далласа" Любушкин подрался с американцем из "Вашингона"