Актер из "Игры Престолов" Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Исландский актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах" (Enhanced Games), сообщается на сайте соревнований.

Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале "Игра престолов", является победителем соревнований "Самый сильный человек планеты" (2018), трехкратным чемпионом Arnold Strongman Classic (2018-2020) и пятикратным чемпионом "Самый сильный человек Европы" (2014, 2015, 2017-2019).