Актер из "Игры Престолов" Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах"
02:27 08.01.2026
Актер из "Игры Престолов" Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах"
Актер из "Игры Престолов" Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах"
Исландский актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах" (Enhanced Games)
Актер из "Игры Престолов" Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах"

Актер Хафтор Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах"

Хафтор Бьёрнссон. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Исландский актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах" (Enhanced Games), сообщается на сайте соревнований.
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 24 мая 2026 года. На соревнованиях, где допускается использование запрещенных препаратов, Бьернссон попробует побить принадлежащий же ему рекорд в становой тяге (510 кг). 37-летний исландец будет единственным участником показательного выступления.
Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале "Игра престолов", является победителем соревнований "Самый сильный человек планеты" (2018), трехкратным чемпионом Arnold Strongman Classic (2018-2020) и пятикратным чемпионом "Самый сильный человек Европы" (2014, 2015, 2017-2019).
Как сообщала газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
