Тело тренера Евтушенко будет кремировано в Австрии

"Я был с ним знаком, помогал ему, мы встречались в Вене, Москве, обсуждали состояние дел в российском и мировом гандболе. Евтушенко - не просто легенда тренерского цеха, это настоящая глыба в профессии. Его достижения говорят сами за себя. Сборной СССР он руководил более двадцати лет и за это время трижды выводил ее в олимпийские финалы, два из которых завершились победами. Кроме того, успешно работал в Германии, Австрии, Кувейте", - сказал председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.