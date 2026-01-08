Тело тренера Евтушенко будет кремировано в Австрии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Тело бывшего тренера сборной СССР по гандболу Анатолия Евтушенко будет кремировано в Австрии, сообщается в Telegram-канале Федерации гандбола России (ФГР).
Евтушенко ушел из жизни 6 февраля в возрасте 91 года. Отмечается, что после кремации дочь специалиста перевезет урну с прахом в Россию.
«
"Я был с ним знаком, помогал ему, мы встречались в Вене, Москве, обсуждали состояние дел в российском и мировом гандболе. Евтушенко - не просто легенда тренерского цеха, это настоящая глыба в профессии. Его достижения говорят сами за себя. Сборной СССР он руководил более двадцати лет и за это время трижды выводил ее в олимпийские финалы, два из которых завершились победами. Кроме того, успешно работал в Германии, Австрии, Кувейте", - сказал председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.
"Во время наших бесед чувствовалось, насколько глубоко он погружен в гандбол и как четко анализирует те или иные ситуации. Возможно, современные гандболисты и поклонники спорта не столь хорошо знают и помнят Анатолия Николаевича, так как он работал в семидесятых-девяностых годах прошлого века. Но в гандбольной истории нашей страны Евтушенко навсегда останется как один самых значимых и успешных отечественных тренеров", - добавил он.
Евтушенко тренировал мужскую сборную СССР по гандболу на протяжении 20 лет. Под его руководством команда побеждала на Олимпийских играх в Монреале (1976) и Сеуле (1988), а также становилась серебряным призером Олимпиады 1980 года в Москве. Кроме того, в активе сборной победа на чемпионате мира (1982) и две серебряные медали турнира (1978, 1990). В разные годы карьеры Евтушенко руководил МАИ, немецким "Мильбертсхофеном", сборной Кувейта и женской национальной командой Австрии.