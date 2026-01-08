Рейтинг@Mail.ru
Бетербиев заявил, что победил бы Махачева в поединке по правилам бокса
Единоборства
 
11:11 08.01.2026
Бетербиев заявил, что победил бы Махачева в поединке по правилам бокса
Бетербиев заявил, что победил бы Махачева в поединке по правилам бокса
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что одержал бы победу над первым номером рейтинга UFC вне зависимости от... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Бетербиев заявил, что победил бы Махачева в поединке по правилам бокса

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что одержал бы победу над первым номером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий россиянином Исламом Махачевым в поединке по правилам бокса.
В мае Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке уроженец Дагестана победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Махачев стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
"По боксу можно было бы, - ответил Бетербиев на вопрос, есть ли у него желание встретиться на ринге с Махачевым. - В этом случае, конечно, я (победил бы)".
У 40-летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение на профессиональном ринге. В феврале он проиграл Дмитрию Биволу решением большинства судей и уступил соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO).
Монсон назвал главное событие 2025 года в спорте
7 января, 14:25
Единоборства
 
