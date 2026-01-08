"Водник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди

https://ria.ru/20260108/bendi-2066883936.html
Архангельский "Водник" одержал победу над кировской "Родиной" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
россия
киров
абакан
россия
киров
абакан
Дубль Насекина помог "Воднику" обыграть "Родину" в матче ЧР по бенди