"Водник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
15:39 08.01.2026
"Водник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
"Водник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Архангельский "Водник" одержал победу над кировской "Родиной" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
спорт, россия, киров, абакан, водник, чемпионат россии по хоккею с мячом
Хоккей, Спорт, Россия, Киров, Абакан, Водник, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Водник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди

Дубль Насекина помог "Воднику" обыграть "Родину" в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Архангельский "Водник" одержал победу над кировской "Родиной" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Кирове завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе "Водника" дублем отметился Илья Насекин (29-я и 80-я минуты), также мяч забросил Евгений Дергаев (70). У "Родины" отличились Артур Шельпяков (25) и Станислав Турушев (52).
"Водник", набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. "Родина" с 18 баллами занимает шестую строчку.
Результаты других матчей дня:
"Саяны" (Абакан) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 4:4;
"СКА - Уральский трубник" (Свердловская область) - "Кузбасс" (Кемерово) - 1:5
"Динамо" (Казань) - "Волга" (Ульяновск) - 1:4;
"Старт" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 1:2.
Бендисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди
5 января, 15:28
 
ХоккейСпортРоссияКировАбаканВодникЧемпионат России по хоккею с мячом
 
