"Парма" обыграла "Автодор" с разницей в 34 очка
Баскетбол
 
17:05 08.01.2026
"Парма" обыграла "Автодор" с разницей в 34 очка
"Парма" обыграла "Автодор" с разницей в 34 очка
Баскетболисты пермской "Пармы" одержали победу над саратовским "Автодором" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
пермь
спорт, пермь, автодор, бк автодор, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, Пермь, Автодор, БК Автодор, Единая Лига ВТБ, БК Парма
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Баскетболисты пермской "Пармы" одержали победу над саратовским "Автодором" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 78:44 (24:7, 23:13, 15:11, 16:13). Самыми результативными по итогам матча стали игроки "Пармы" Террелл Картер и Глеб Фирсов, в активе которых по 16 очков. У "Автодора" больше всех очков набрал Ален Хаджибегович (14).
Единая Лига ВТБ
08 января 2026 • начало в 15:00
Завершен
ПАРМА
78 : 44
Автодор
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Парма" (13 побед, 7 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Автодор" (4 победы, 17 поражений) идет предпоследним, десятым.
В следующем матче "Парма" сыграет с московской командой МБА-МАИ в гостях 11 января. В этот же день "Автодор" примет санкт-петербургский "Зенит".
Баскетбол Спорт Пермь Автодор БК Автодор Единая Лига ВТБ БК Парма
 
