"Орландо" обыграл "Бруклин" в матче НБА, Демин набрал 18 очков
"Орландо" обыграл "Бруклин" в матче НБА, Демин набрал 18 очков - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Орландо" обыграл "Бруклин" в матче НБА, Демин набрал 18 очков
Клуб "Орландо Мэджик" одержал победу в овертайме над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
2026-01-08T09:35:00+03:00
2026-01-08T09:35:00+03:00
2026-01-08T09:35:00+03:00
баскетбол
спорт
нью-йорк (город)
майкл портер
егор демин
бруклин нетс
бостон селтикс
орландо мэджик
нью-йорк (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спорт, нью-йорк (город), майкл портер, егор демин, бруклин нетс, бостон селтикс, орландо мэджик, нба
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк (город), Майкл Портер, Егор Демин, Бруклин Нетс, Бостон Селтикс, Орландо Мэджик, НБА
"Орландо" обыграл "Бруклин" в матче НБА, Демин набрал 18 очков
Демин не смог помешать "Орландо" обыграть "Бруклин" в матче НБА
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Клуб "Орландо Мэджик" одержал победу в овертайме над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 104:103 (21:23, 27:20, 31:21, 14:29, 11:10) в пользу "Орландо". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Бруклина" Майкл Портер, который набрал 34 очка. У "Орландо" дабл-даблами отметились Паоло Банкеро (30 очков + 14 подборов) и Ноа Пенда (13 очков + 11 подборов).
08 января 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 32 минуты, набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 5 ассистов.
"Бруклин" (11 побед, 23 поражения) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Орландо" (21 победа, 17 поражений) располагается на седьмом месте.
Результаты других матчей дня:
"Бостон Селтикс" - "Денвер Наггетс" - 110:114;
"Детройт Пистонс" - "Чикаго Буллз" - 108:93;
"Филадельфия Сиксерс" - "Вашингтон Уизардс" - 131:110;
"Шарлотт Хорнетс" - "Торонто Рэпторс" - 96:97;
"Атланта Хокс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 117:100;
"Нью-Йорк Никс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 123:111;
"Мемфис Гриззлис" - "Финикс Санз" - 98:117;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Юта Джаз" - 129:125;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Лос-Анджелес Лейкерс"- 107:91;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Милуоки Бакс" - 120:113;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Хьюстон Рокетс" - 103:102.