"Орландо" обыграл "Бруклин" в матче НБА, Демин набрал 18 очков

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Клуб "Орландо Мэджик" одержал победу в овертайме над "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 104:103 (21:23, 27:20, 31:21, 14:29, 11:10) в пользу "Орландо". Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Бруклина" Майкл Портер, который набрал 34 очка. У "Орландо" дабл-даблами отметились Паоло Банкеро (30 очков + 14 подборов) и Ноа Пенда (13 очков + 11 подборов).

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 32 минуты, набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 5 ассистов.

"Бруклин" (11 побед, 23 поражения) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Орландо" (21 победа, 17 поражений) располагается на седьмом месте.

Результаты других матчей дня:

"Бостон Селтикс" - "Денвер Наггетс" - 110:114;

"Детройт Пистонс" - "Чикаго Буллз" - 108:93;

"Филадельфия Сиксерс" - "Вашингтон Уизардс" - 131:110;

"Шарлотт Хорнетс" - "Торонто Рэпторс" - 96:97;

"Атланта Хокс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 117:100;

"Нью-Йорк Никс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 123:111;

"Мемфис Гриззлис" - "Финикс Санз" - 98:117;

"Оклахома-Сити Тандер" - "Юта Джаз" - 129:125;

"Сан-Антонио Спёрс" - "Лос-Анджелес Лейкерс"- 107:91;

"Голден Стэйт Уорриорз" - "Милуоки Бакс" - 120:113;