Воспитанники академии Зобнина отравились в сочинском отеле

"Уважаемые родители воспитанников, которые сейчас находятся на сборах в отеле "Лоо-Арена". Наверняка вы уже прочитали массу новостей от различных источников о ситуации с отравлением наших ребят. С кем-то из вас даже пытались связаться. Вся команда тренеров и администрации академии не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. При этом тренерам тоже было плохо", - говорится в заявлении.

"Сейчас состояние большинства детей положительное. Врачи всю ночь и сегодняшнее утро дежурили на этажах. Мы рядом с детьми, и ни один из них не останется без внимания. Мы не оставим эту ситуацию без контроля, и все меры будут применены, когда главный вопрос - здоровье детей - будет решен. Просьба не паниковать и держаться вместе", - отмечается в заявлении академии.