Воспитанники академии Зобнина отравились в сочинском отеле
18:06 07.01.2026
Воспитанники академии Зобнина отравились в сочинском отеле
спорт, роман зобнин, спартак москва, краснодарский край, сочи
Футбол, Спорт, Роман Зобнин, Спартак Москва, Краснодарский край, Сочи
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Футболисты и тренеры детской академии полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина отравились в сочинском отеле при спортивном комплексе "Лоо-Арена", сообщается в Telegram-канале академии.
В среду в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что двадцать юных спортсменов, приехавших в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщил, что спортсменам поставлен предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.
«
"Уважаемые родители воспитанников, которые сейчас находятся на сборах в отеле "Лоо-Арена". Наверняка вы уже прочитали массу новостей от различных источников о ситуации с отравлением наших ребят. С кем-то из вас даже пытались связаться. Вся команда тренеров и администрации академии не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. При этом тренерам тоже было плохо", - говорится в заявлении.
"Сейчас состояние большинства детей положительное. Врачи всю ночь и сегодняшнее утро дежурили на этажах. Мы рядом с детьми, и ни один из них не останется без внимания. Мы не оставим эту ситуацию без контроля, и все меры будут применены, когда главный вопрос - здоровье детей - будет решен. Просьба не паниковать и держаться вместе", - отмечается в заявлении академии.
По данным Life, среди пострадавших был и сам Зобнин, который присутствует на сборах академии, начавшихся 4 января. Уточняется, что с ним в Сочи на сборы приехало около 50 человек, среди которых сын полузащитника.
Ранее следственный отдел по Лазаревскому району завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовало эпидрасследование.
 
Футбол Спорт Роман Зобнин Спартак Москва Краснодарский край Сочи
 
