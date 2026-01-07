УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью игрока "Норильского никеля"

Алекс скончался во вторник в аэропорту Ухты после первого полуфинального матча Кубка России против одноименной команды. Как сообщили в клубе, незадолго до вылета бразилец потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой пытались оказать помощь спортсмену, но спасти его не удалось.

"Мы глубоко опечалены внезапной кончиной 32-летнего Алекса Фелипе, победителя Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2018/19. В это трудное время мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде", - говорится в сообщении УЕФА в соцсети X.

Алекс выступал за "Норильский никель" с 2020 года. В составе команды он стал обладателем Кубка России (2024) и серебряным призером чемпионата страны (2023). До этого игрок представлял ряд бразильских клубов, а также испанский "Интер" и португальский "Спортинг", с которым выиграл Лигу чемпионов (2019).