12:24 07.01.2026 (обновлено: 12:33 07.01.2026)
"Локомотив-Кубань" представил нового главного тренера
"Локомотив-Кубань" представил нового главного тренера
пбк локомотив-кубань, единая лига втб
Баскетбол, ПБК Локомотив-Кубань, Единая Лига ВТБ
© Фото : БК "Локомотив-Кубань"Томислав Томович
© Фото : БК "Локомотив-Кубань"
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сербский специалист Томислав Томович назначен на пост главного тренера клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в Telegram-канале краснодарской баскетбольной команды.
Сроки соглашения со специалистом не раскрываются. Во вторник клуб расторг контракт с главным тренером Антоном Юдиным.
Томовичу 42 года, с 2023 года он занимал должность ассистента главного тренера сербской "Црвены Звезды". Ранее специалист был главным тренером сербского "Слодеса", а также работал ассистентом в китайских "Шаньдунь Хай-Спид Кирин", "Сычуань Блю Уэйлс" и сербской "Меге".
"Локомотив-Кубань" с 12 победами и 7 поражениями занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Дмитрий Кулагин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
4 января, 18:50
 
БаскетболПБК Локомотив-КубаньЕдиная Лига ВТБ
 
