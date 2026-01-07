"Локомотив-Кубань" представил нового главного тренера

Сроки соглашения со специалистом не раскрываются. Во вторник клуб расторг контракт с главным тренером Антоном Юдиным.

Томовичу 42 года, с 2023 года он занимал должность ассистента главного тренера сербской "Црвены Звезды". Ранее специалист был главным тренером сербского "Слодеса", а также работал ассистентом в китайских "Шаньдунь Хай-Спид Кирин", "Сычуань Блю Уэйлс" и сербской "Меге".