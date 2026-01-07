https://ria.ru/20260107/tomovich-2066731133.html
"Локомотив-Кубань" представил нового главного тренера
"Локомотив-Кубань" представил нового главного тренера - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
"Локомотив-Кубань" представил нового главного тренера
Сербский специалист Томислав Томович назначен на пост главного тренера клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в Telegram-канале краснодарской баскетбольной... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T12:24:00+03:00
2026-01-07T12:24:00+03:00
2026-01-07T12:33:00+03:00
баскетбол
пбк локомотив-кубань
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730781_194:313:1620:1115_1920x0_80_0_0_acaddaf324f0133b1b874a4ac32c4384.jpg
https://ria.ru/20260104/basketbol-2066380633.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730781_0:25:1620:1240_1920x0_80_0_0_e3e1012487ca826f3f5fc84c7f678c62.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пбк локомотив-кубань, единая лига втб
Баскетбол, ПБК Локомотив-Кубань, Единая Лига ВТБ
"Локомотив-Кубань" представил нового главного тренера
Серб Томович возглавил баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань"
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сербский специалист Томислав Томович назначен на пост главного тренера клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в Telegram-канале краснодарской баскетбольной команды.
Сроки соглашения со специалистом не раскрываются. Во вторник клуб расторг контракт с главным тренером Антоном Юдиным.
Томовичу 42 года, с 2023 года он занимал должность ассистента главного тренера сербской "Црвены Звезды". Ранее специалист был главным тренером сербского "Слодеса", а также работал ассистентом в китайских "Шаньдунь Хай-Спид Кирин", "Сычуань Блю Уэйлс" и сербской "Меге".
"Локомотив-Кубань" с 12 победами и 7 поражениями занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.