Теннис
 
16:15 07.01.2026 (обновлено: 16:18 07.01.2026)
Рублев одержал первую победу в сезоне
Рублев одержал первую победу в сезоне
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над китайцем У Ибином во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
теннис
спорт
гонконг
андрей рублев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Новости
Рублев одержал первую победу в сезоне

Рублев одержал первую победу в сезоне и вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над китайцем У Ибином во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов.
Встреча завершилась победой Рублева (16-я ракетка мира) над У Ибином (179) со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут.
В четвертьфинале Рублев сыграет с португальцем Нуну Боржешем (45).
07 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Андрей Рублев
2 : 13:66:26:1
У Ибин
ТеннисСпортГонконгАндрей РублевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
