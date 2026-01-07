https://ria.ru/20260107/tennis-2066762743.html
Рублев одержал первую победу в сезоне
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над китайцем У Ибином во втором круге турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
теннис
спорт
гонконг
андрей рублев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
гонконг
Рублев одержал первую победу в сезоне и вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге