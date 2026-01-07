https://ria.ru/20260107/tennis-2066709536.html
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T09:47:00+03:00
2026-01-07T09:47:00+03:00
2026-01-07T09:47:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
польша
даниил медведев
фрэнсис тиафо
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895135630_0:0:1073:603_1920x0_80_0_0_0d087741b730e2be51890a12a7d625f3.png
брисбен
польша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895135630_120:0:924:603_1920x0_80_0_0_3ff665273c97c542fe2a65ff6873c426.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брисбен, польша, даниил медведев, фрэнсис тиафо, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Брисбен, Польша, Даниил Медведев, Фрэнсис Тиафо, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Брисбене