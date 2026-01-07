https://ria.ru/20260107/samsonova-2066711854.html
Самсонова вышла в третий круг турнира в Брисбене
Самсонова вышла в третий круг турнира в Брисбене
Россиянка Людмила Самсонова обыграла австралийку Эмерсон Джонс и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
теннис
спорт
брисбен
людмила самсонова
александра соснович
женская теннисная ассоциация (wta)
брисбен
Самсонова вышла в третий круг турнира в Брисбене
