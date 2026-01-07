Рейтинг@Mail.ru
Самсонова вышла в третий круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Теннис
 
10:07 07.01.2026
Самсонова вышла в третий круг турнира в Брисбене
Самсонова вышла в третий круг турнира в Брисбене
Россиянка Людмила Самсонова обыграла австралийку Эмерсон Джонс и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Самсонова вышла в третий круг турнира в Брисбене

© Adam Davy - PA ImagesЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Adam Davy - PA Images
Людмила Самсонова. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова обыграла австралийку Эмерсон Джонс и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 17-й ракетки мира Самсоновой. Джонс занимает 147-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 1 час 13 минут.
В следующем круге Самсонова сыграет с белоруской Александрой Соснович.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
07 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Эмерсон Джонс
0 : 24:61:6
Людмила Самсонова
