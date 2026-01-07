Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак

"Кевин Киган недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с сохраняющимися симптомами в области брюшной полости. В результате обследований был выявлен рак, Кевину предстоит пройти лечение. Кевин благодарен медицинской команде за их помощь и постоянный уход. В это трудное время семья просит о соблюдении конфиденциальности и не будет давать дальнейших комментариев", - говорится в заявлении семьи экс-футболиста.