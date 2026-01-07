Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Врачи выявили онкологию у двукратного обладателя "Золотого мяча" англичанина Кевина Кигана, сообщается на сайте футбольного клуба "Ньюкасл".
"Кевин Киган недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с сохраняющимися симптомами в области брюшной полости. В результате обследований был выявлен рак, Кевину предстоит пройти лечение. Кевин благодарен медицинской команде за их помощь и постоянный уход. В это трудное время семья просит о соблюдении конфиденциальности и не будет давать дальнейших комментариев", - говорится в заявлении семьи экс-футболиста.
Кигану 74 года, он стал обладателем "Золотого мяча" в 1978 и 1979 годах. Помимо "Ньюкасла" он выступал за английские клубы "Ливерпуль", "Сканторп Юнайтед", "Саутгемптон", немецкий "Гамбург" и австралийский "Блэктаун Сити". В составе "Ливерпуля" Киган стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, победителем Кубка страны и Кубка европейских чемпионов. В качестве футболиста "Гамбурга" англичанин стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.
После завершения спортивной карьеры Киган возглавлял "Ньюкасл", "Фулхэм", "Манчестер Юнайтед", а также сборную Англии.