Рейтинг@Mail.ru
Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:31 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/rak-2066798994.html
Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак
Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак
Врачи выявили онкологию у двукратного обладателя "Золотого мяча" англичанина Кевина Кигана, сообщается на сайте футбольного клуба "Ньюкасл". РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T21:31:00+03:00
2026-01-07T21:31:00+03:00
футбол
спорт
англия
германия
ливерпуль
гамбург
саутгемптон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15098/87/150988707_0:28:510:315_1920x0_80_0_0_42c2fd4e472be62a17b5d5699817ebd6.jpg
https://ria.ru/20260103/pozhar-2066280392.html
англия
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15098/87/150988707_28:0:483:341_1920x0_80_0_0_0913983324ac0cad2530372c6e857958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, германия, ливерпуль, гамбург, саутгемптон
Футбол, Спорт, Англия, Германия, Ливерпуль, Гамбург, Саутгемптон

Двукратному обладателю "Золотого мяча" Кигану диагностировали рак

© www.sportreport.ruКевин Киган
Кевин Киган - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© www.sportreport.ru
Кевин Киган. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Врачи выявили онкологию у двукратного обладателя "Золотого мяча" англичанина Кевина Кигана, сообщается на сайте футбольного клуба "Ньюкасл".
"Кевин Киган недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с сохраняющимися симптомами в области брюшной полости. В результате обследований был выявлен рак, Кевину предстоит пройти лечение. Кевин благодарен медицинской команде за их помощь и постоянный уход. В это трудное время семья просит о соблюдении конфиденциальности и не будет давать дальнейших комментариев", - говорится в заявлении семьи экс-футболиста.
Кигану 74 года, он стал обладателем "Золотого мяча" в 1978 и 1979 годах. Помимо "Ньюкасла" он выступал за английские клубы "Ливерпуль", "Сканторп Юнайтед", "Саутгемптон", немецкий "Гамбург" и австралийский "Блэктаун Сити". В составе "Ливерпуля" Киган стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, победителем Кубка страны и Кубка европейских чемпионов. В качестве футболиста "Гамбурга" англичанин стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.
После завершения спортивной карьеры Киган возглавлял "Ньюкасл", "Фулхэм", "Манчестер Юнайтед", а также сборную Англии.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Пострадавший в пожаре футболист "Меца" спас из огня свою девушку
3 января, 23:00
 
ФутболСпортАнглияГерманияЛиверпульГамбургСаутгемптон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.01 03:00
    Вашингтон
    Даллас
  • Хоккей
    08.01 03:30
    Монреаль
    Калгари
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Чикаго
    Сент-Луис
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Юта
    Оттава
  • Хоккей
    08.01 06:30
    Лос-Анджелес
    Сан-Хосе
  • Теннис
    08.01 05:30
    К. Мухова
    Е. Александрова
  • Теннис
    08.01 07:00
    А. Соснович
    Л. Самсонова
  • Теннис
    08.01 07:30
    Д. Шнайдер
    М. Киз
  • Теннис
    08.01 11:30
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
  • Теннис
    08.01 10:30
    М. Андреева
    Л. Носкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала