Рекордный шатаут Сорокина помог "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ
Хоккей
 
09:42 07.01.2026
Рекордный шатаут Сорокина помог "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ
Рекордный шатаут Сорокина помог "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Рекордный шатаут Сорокина помог "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/nkhl-2066707032.html
Рекордный шатаут Сорокина помог "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 9:0 (3:0, 2:0, 4:0) в пользу хозяев. Хет-триком отметился Энтони Дюклер (5, 14 и 24-я минуты), дубль оформил Кейси Сизикас (42, 60), шайбы также забросили Мэтью Барзал (2), Симон Хольмстрём (32), Тони Деанджело (52) и Калум Ричи (59).
Российский голкипер Илья Сорокин совершил 44 сейва, оформив четвертый в сезоне и 26-й в карьере шатаут в НХЛ. Россиянин вышел на первую строчку среди голкиперов по количеству "сухих" матчей в истории клуба. По итогам встречи вратарь был признан второй звездой матча.
"Айлендерс", набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Нью-Джерси" с 46 баллами располагается на шестой строчке.
В другом матче клуб "Вегас Голден Найтс" в гостях обыграл "Виннипег Джетс" в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). Россиянин Павел Дорофеев отдал результативную передачу в составе победившей команды. "Эдмонтон Ойлерз" дома одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" - 6:2 (1:0, 3:0, 2:2). В другой встрече хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Россияне Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Дмитрий Орлов отдали по ассисту за свои команды. "Сиэтл Кракен" одержал победу над "Бостон Брюинз" - 7:4 (1:1, 3:1, 3:2). Российские хоккеисты "Бостона" Никита Задоров и Марат Хуснутдинов оформили по одному ассисту.
Российский нападающий Филадельфии Флайерз Никита Гребенкин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Гол Гребенкина помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ
09:12
 
