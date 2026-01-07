Рекордный шатаут Сорокина помог "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Айлендерс", набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Нью-Джерси" с 46 баллами располагается на шестой строчке.