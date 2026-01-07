Гол Гребенкина помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гребенкин набрал 10 очков (3 гола + 7 передач) в текущем сезоне за 29 игр.

"Филадельфия", набрав 51 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Анахайм" с 45 баллами располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.