Гол Гребенкина помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ
09:12 07.01.2026 (обновлено: 10:36 07.01.2026)
Гол Гребенкина помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ
"Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.01.2026
РИА Новости Спорт
спорт, тревор зеграс, алекс киллорн, никита кучеров, филадельфия флайерз, анахайм дакс, ванкувер кэнакс, филадельфия
Гол Гребенкина помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Тревор Зеграс (11-я и 15-я минуты), по шайбе забросили Кэм Йорк (22), Трэвис Сэнхайм (35) и российский нападающий Никита Гребенкин (59), который также отдал ассист. У "Анахайма" отличились Каттер Готье (5) и Алекс Киллорн (42).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
5 : 2
Анахайм
10:22 • Тревор Зеграс
(Кристиан Дворак, Трэвис Конечны)
14:23 • Тревор Зеграс
(Кэмерон Йорк, Шон Кутюрье)
21:15 • Кэмерон Йорк
(Никита Гребенкин, Ноа Кэйтс)
34:40 • Трэвис Санхейм
(Ноа Кэйтс)
58:46 • Никита Гребенкин
04:15 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Трой Терри)
41:25 • Алекс Киллорн
(Трой Терри, Джексон Лакомб)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гребенкин набрал 10 очков (3 гола + 7 передач) в текущем сезоне за 29 игр.
"Филадельфия", набрав 51 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Анахайм" с 45 баллами располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче хоккеисты "Баффало Сэйбрз" дома обыграли "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:3 (2:0, 1:0, 2:3). Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашней арене одержал победу над "Колорадо Эвеланш" - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Российский нападающий Никита Кучеров отметился ассистентским дублем. В другой встрече команда "Торонто Мейпл Лифс" дома обыграла "Флориду Пантерз" со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
Хоккеист клуба Филадельфия Флайерз Егор Замула - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Филадельфия" обменяла российского хоккеиста в "Питтсбург"
31 декабря 2025, 23:07
 
