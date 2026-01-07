Гол Гребенкина помог "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Тревор Зеграс (11-я и 15-я минуты), по шайбе забросили Кэм Йорк (22), Трэвис Сэнхайм (35) и российский нападающий Никита Гребенкин (59), который также отдал ассист. У "Анахайма" отличились Каттер Готье (5) и Алекс Киллорн (42).
10:22 • Тревор Зеграс
14:23 • Тревор Зеграс
21:15 • Кэмерон Йорк
(Никита Гребенкин, Ноа Кэйтс)
34:40 • Трэвис Санхейм
(Ноа Кэйтс)
58:46 • Никита Гребенкин
04:15 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Трой Терри)
41:25 • Алекс Киллорн
(Трой Терри, Джексон Лакомб)
Гребенкин набрал 10 очков (3 гола + 7 передач) в текущем сезоне за 29 игр.
"Филадельфия", набрав 51 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Анахайм" с 45 баллами располагается на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче хоккеисты "Баффало Сэйбрз" дома обыграли "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:3 (2:0, 1:0, 2:3). Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашней арене одержал победу над "Колорадо Эвеланш" - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Российский нападающий Никита Кучеров отметился ассистентским дублем. В другой встрече команда "Торонто Мейпл Лифс" дома обыграла "Флориду Пантерз" со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
