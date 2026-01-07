https://ria.ru/20260107/napoli-2066806867.html
"Наполи" сыграл вничью с "Вероной" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
"Наполи" и "Верона" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футболисты "Наполи" сыграли вничью с идущей в зоне вылета Серии А "Вероной"