"Наполи" и "Верона" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футбол
 
23:11 07.01.2026
"Наполи" и "Верона" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
"Наполи" и "Верона" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
"Наполи" сыграл вничью с "Вероной" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
футбол
спорт
италия
неаполь
серия а (чемпионат италии по футболу)
джованни ди лоренцо
скотт мактомини
верона
италия
неаполь
спорт, италия, неаполь, серия а (чемпионат италии по футболу), джованни ди лоренцо, скотт мактомини, верона, наполи, аталанта
Футбол, Спорт, Италия, Неаполь, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Джованни Ди Лоренцо, Скотт Мактомини, Верона, Наполи, Аталанта
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Наполи" сыграл вничью с "Вероной" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Мартин Фресе (16-я минута) и Гифт Орбан (27, с пенальти). В составе хозяев мячи забили Скотт Мактоминей (54) и Джованни Ди Лоренцо (82).
Неаполитанцы с 38 очками занимают третье место в таблице Серии А, "Верона" (13 очков) идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.
В другом матче дня "Аталанта" победила в гостях "Болонью" со счетом 2:0.
Футболисты Ювентуса - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Ювентус" одержал разгромную победу и продлил серию без поражений в Серии А
ФутболСпортИталияНеапольСерия А (чемпионат Италии по футболу)Джованни Ди ЛоренцоСкотт МактоминиВеронаНаполиАталанта
 
