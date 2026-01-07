https://ria.ru/20260107/muzetti-2066729055.html
Седьмая ракетка мира Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Седьмая ракетка мира Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в матче второго круга теннисного турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
