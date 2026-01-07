Рейтинг@Mail.ru
Седьмая ракетка мира Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Теннис
 
12:13 07.01.2026
Седьмая ракетка мира Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Седьмая ракетка мира Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Седьмая ракетка мира Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в матче второго круга теннисного турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
теннис
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Седьмая ракетка мира Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге

Музетти обыграл Этчеверри и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© пресс-служба Rolex MC Masters
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Итальянец Лоренцо Музетти обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в матче второго круга теннисного турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира Музетти. Этчеверри занимает 57-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту.
В четвертьфинале Музетти встретится с победителем матча Коулман Вон (Гонконг) - Габриэль Диалло (Канада).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене
Вчера, 12:10
 
