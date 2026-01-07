Президент IIHF Тардиф объяснил низкую посещаемость МЧМ в США

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Холод и геополитическая ситуация сказались на посещаемости молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в США, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

"Сейчас зима, холодно, и мы не должны забывать, что геополитическая ситуация делает все не таким уж простым", - заявил функционер.