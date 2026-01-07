Рейтинг@Mail.ru
Президент IIHF Тардиф объяснил низкую посещаемость МЧМ в США
Хоккей
 
07:41 07.01.2026
Президент IIHF Тардиф объяснил низкую посещаемость МЧМ в США
Холод и геополитическая ситуация сказались на посещаемости молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в США, заявил президент Международной федерации РИА Новости Спорт, 07.01.2026
сша, швеция, оттава, люк тардиф, международная федерация хоккея (iihf), миннесота уайлд
Хоккей, США, Швеция, Оттава, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Миннесота Уайлд
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Холод и геополитическая ситуация сказались на посещаемости молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в США, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
Турнир завершился в ночь на 6 января победой сборной Швеции. По данным The Athletic, до вылета американцев в четвертьфинале матчи турнира в среднем посещали 14 341 человек, после него - 6209. Молодежный чемпионат мира 2025 года проходил в канадской Оттаве, тогда средняя посещаемость составила 18 240 зрителей, несмотря на то, что хозяева завершили выступление на турнире на аналогичной стадии.
Шайба - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сборная Швеции стала первым полуфиналистом МЧМ по хоккею
3 января, 00:41
"Миннесота Уайлд" предоставила нам фантастическую арену. Иногда на трибунах бывает много зрителей, но все равно можно увидеть пустые места (из-за размеров арены). Мы довольны. И мы также довольны качеством инфраструктуры", - приводит слова Тардифа The Athletic.
"Сейчас зима, холодно, и мы не должны забывать, что геополитическая ситуация делает все не таким уж простым", - заявил функционер.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Болельщики сборной Чехии по хоккею на чемпионате мира 2022 года в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Сборная Чехии сенсационно обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ по хоккею
5 января, 10:51
 
Хоккей
 
