Клуб "Норильский никель" окажет поддержку семье скончавшегося Алекса
01:01 07.01.2026 (обновлено: 01:10 07.01.2026)
Клуб "Норильский никель" окажет поддержку семье скончавшегося Алекса
Клуб "Норильский никель" окажет поддержку семье скончавшегося Алекса
Футзальный клуб "Норильский никель" окажет поддержку семье скончавшегося игрока Фелипе Алекса, заявил спортивный директор команды Павел Белкин. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
спорт, норильский никель, футзал
Спорт, Норильский никель, Футзал
Клуб "Норильский никель" окажет поддержку семье скончавшегося Алекса

Клуб по футзалу "Норильский никель" поможет семье умершего игрока команды Алекса

© Фотография из соцсетейФелипе Алекс
Фелипе Алекс - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фотография из соцсетей
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Футзальный клуб "Норильский никель" окажет поддержку семье скончавшегося игрока Фелипе Алекса, заявил спортивный директор команды Павел Белкин.
Алекс скончался во вторник в возрасте 32 лет в аэропорту Ухты после первого полуфинального матча Кубка России против одноименной команды. Как сообщили в клубе, незадолго до вылета бразилец потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой пытались оказать помощь спортсмену, но спасти его не удалось.
«
"Сложно подобрать слова. Мы все потрясены случившимся. Клуб потерял одного из своих лидеров, великолепного игрока и отличного человека, который был частью нашей команды с 2020 года. Это черный день для нашего клуба и всего российского футзала. Наши молитвы вместе с родными и близкими Алекса. Клуб окажет всевозможную поддержку семье", - приводит слова Белкина Telegram-канал клуба.
Алекс выступал за "Норильский никель" с 2020 года. В составе команды он стал обладателем Кубка России (2024) и серебряным призером чемпионата страны (2023). До этого игрок представлял ряд бразильских клубов, а также испанский "Интер" и португальский "Спортинг", с которым выиграл Лигу чемпионов (2019).
 
СпортНорильский никельФутзал
 
Заголовок открываемого материала