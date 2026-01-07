Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Пеликанс" в матче НБА
Баскетбол
 
11:01 07.01.2026
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Пеликанс" в матче НБА
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Пеликанс" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Пеликанс" в матче НБА
Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026
леброн джеймс, лука дончич, деандре эйтон, нью-орлеан пеликанс, лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Деандре Эйтон, Нью-Орлеан Пеликанс, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА

Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Пеликанс" в матче НБА

Лука Дончич
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Соцсети баскетболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 111:103 (29:25, 22:29, 28:32, 32:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Пеликанс" Трей Мерфи, который набрал 42 очка. Дабл-дабл оформил его одноклубник Дерик Куин (10 очков + 13 подборов). У "Лейкерс" по 30 очков набрали Леброн Джеймс и Лука Дончич. Словенец также отдал 10 передач и оформил дабл-дабл. Еще один дабл-дабл в составе "Лейкерс" сделал центровой Деандре Эйтон (18 очков + 11 подборов).
НБА
07 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Нью-Орлеан
103 : 111
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лейкерс" (23 победы, 11 поражений) занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Пеликанс" (8 побед, 30 поражений) располагаются на последнем, 15-м месте. Команда проиграла восьмую встречу подряд.
Результаты других матчей дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Орландо Мэджик" - 120:112;
"Индиана Пэйсерс" - "Кливленд Кавальерс" - 116:120;
"Мемфис Гриззлис" - "Сан-Антонио Сперс" - 106:105;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Майами Хит" - 122:94;
"Сакраменто Кингз" - "Даллас Маверикс" - 98:100.
Баскетболист Филадельфии Севенти Сиксерс Тайриз Макси в матче НБА - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
НБА назвала лучших игроков 11-й недели
Вчера, 00:42
 
Баскетбол Леброн Джеймс Лука Дончич Деандре Эйтон Нью-Орлеан Пеликанс Лос-Анджелес Лейкерс НБА
 
Матч-центр
 
