Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Пеликанс" в матче НБА

Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 111:103 (29:25, 22:29, 28:32, 32:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Пеликанс" Трей Мерфи, который набрал 42 очка. Дабл-дабл оформил его одноклубник Дерик Куин (10 очков + 13 подборов). У "Лейкерс" по 30 очков набрали Леброн Джеймс и Лука Дончич. Словенец также отдал 10 передач и оформил дабл-дабл. Еще один дабл-дабл в составе "Лейкерс" сделал центровой Деандре Эйтон (18 очков + 11 подборов).