Кротов финишировал 27-м на четвертом этапе "Дакара"

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, финишировали на 27-м месте на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

Протяженность спецучастка составила 452 километра. Получившие 15 минут штрафа Кротов и Жильцов на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 5 часов 37 минут 44 секунды, они уступили 50 минут 36 секунд победителю этапа - Хенку Латегану (Toyot a) из ЮАР, показавшему результат 4 часа 47 минут 8 секунд. На второй строчке расположился катарец Насер Аль-Аттия (Dacia; отставание - 7.03), третьим стал поляк Марек Гочал (Toyota; +14.15). В общем зачете внедорожников лидирует Латеган (16:29.15), вторым идет Аль-Аттия (+3.55), третье место занимает швед Маттиас Экстрем (Ford; +13.00). Кротов и Жильцов поднялись на 53-ю строчку (+6:25.21). По ходу этапа с дистанции сошел победитель "Дакара" 2025 года саудовский гонщик Язид Аль-Раджи, он досрочно завершил ралли-рейд.

В классе Challenger победу одержал аргентинец Николас Кавильяссо (Taurus; 5:23.12), далее расположились испанец Пау Наварро (Taurus; +2.29) и Дания Акиль (Taurus; +4.06) из Саудовской Аравии. Выступающие под нейтральным флагом россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов (Taurus; +1:13.20) идут 24-ми в общем зачете, отставая на 7 часов 3 секунды от лидирующего саудовца Ясира Хамада Сеаидана (Taurus; 18:20.19).

В зачете грузовиков победителем этапа стал чех Мартин Мацик (MM Technology; 5:40.19), он возглавил общий зачет. Вторым финишировал лидировавший ранее нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; +12.49), третьим - Вайдотас Зала (Iveco; +18.09) из Литвы.

В зачете мотоциклистов победу вновь одержал испанец Тоша Шарейна (Honda; 4:31.56), он стал лидером зачета в своем классе. Второе место занял американец Рики Брабек (Honda; +0.06), третье - Скайлер Хаус (Honda; +0.10). Среди мотовездеходов в классе SSV лучшим снова стал лидер общего зачета американец Брук Хэгер (Polaris; 5:21.48). Вторым финишировал португалец Жуан Монтейру (Can-Am; +16.02), третьим - его соотечественник Жуан Диаш (Polaris; +16.40).