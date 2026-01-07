https://ria.ru/20260107/dakar-2066745613.html
Победитель "Дакара-2025" сошел с дистанции на четвертом этапе
Победитель "Дакара-2025" сошел с дистанции на четвертом этапе - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Победитель "Дакара-2025" сошел с дистанции на четвертом этапе
Победитель "Дакара" 2025 года саудовский гонщик Язид Аль-Раджи сошел с дистанции на 234-м километре четвертого этапа ралли-марафона и лишился шансов на защиту... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Победитель "Дакара" 2025 года саудовский гонщик Язид Аль-Раджи сошел с дистанции на 234-м километре четвертого этапа ралли-марафона и лишился шансов на защиту титула.
Четвертый этап стартовал в среду, протяженность спецучастка составит 452 километра. Аль-Раджи вместе со штурманом, немцем Тимо Готтшальком, выступает на автомобиле Toyota в составе команды Overdrive Racing в зачете внедорожников. Перед стартом этапа они занимали 19-е место в генеральной классификации.
"Из-за технических проблем Язид Аль-Раджи объявил, что он сойдет с этапа на отметке 234 км. Победитель "Дакара-2025" видит, что его надежды в общем зачете исчезают, и в этом году он не сможет защитить свой титул", - сообщается на сайте "Дакара".
Аль-Раджи 44 года. В 2025 году он стал победителем "Дакара" в зачете внедорожников. Также гонщик является двукратным победителем Кубка мира по бахам (2021, 2022), проходящего под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).