"Бежал от нищеты с Кубы, пропал в Дагестане": удивительная история чемпиона
Единоборства
 
08:00 07.01.2026
"Бежал от нищеты с Кубы, пропал в Дагестане": удивительная история чемпиона
Этот легендарный атлет выжил в бедности, стал знаменит в Москве, женился в Италии и исчез в Дагестане. РИА Новости Спорт рассказывает историю невероятной судьбы
единоборства
борьба
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2026
Олег Богатов
Олег Богатов
"Бежал от нищеты с Кубы, пропал в Дагестане": удивительная история чемпиона

© Getty Images / Kadir Caliskan - United World Wrestling
Фрэнк Чамисо
© Getty Images / Kadir Caliskan - United World Wrestling
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Олег Богатов
Олег Богатов
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Этот легендарный атлет выжил в бедности, стал знаменит в Москве, женился в Италии и исчез в Дагестане. РИА Новости Спорт рассказывает историю невероятной судьбы крутого борца.

"Мечтал заработать бабушке на еду"

Он отбирался на Олимпиаду-2024 через турнир в Баку. На последних секундах провел победный прием, но его не засчитали, и при счете 8:8 победу отдали местному парню. Проигравший вскоре заявил: "Мне предложили деньги за проигрыш, $300 тысяч".
Фрэнк Чамисо рос неприкаянным ребенком на Кубе. Родители развелись, мама уехала жить в Испанию, а папа в США. Малыш остался с бабушкой, семья едва сводила концы с концами. Семилетний Фрэнк часами бесцельно бродил по улицам, но однажды открыл незнакомую дверь. "Я ничего не знал о борьбе и о ней никто не говорил. Мне повезло, что я случайно зашел в зал, мне понравилось и я пришел на тренировки", - вспоминал он.
Любопытно, что первого крупного успеха кубинский парень добился в Москве, выиграв в 2010 году бронзовую медаль чемпионата мира. 18-летний Чамисо восхитил специалистов, в борцовском мире о нем заговорили как об открытии, а сам он имел, наконец, шанс вырваться из нищеты.
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Фрэнк Чамисо
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Фрэнк Чамисо
Но после одного из турниров его обвинили в том, что он на 100 граммов не уложился в границы веса (а он сгонял до десятка килограммов) и исключили из национальной команды на два года. Фрэнк вновь стал выживать, с утра выходил на улицы и продавал все возможное, что было под рукой, чтобы заработать себе и бабушке на еду. Однажды дело дошло до того, что ради пропитания пришлось расстаться со своей спортивной формой.
«
"Тогда для меня в 18 лет начался ад, ведь жить на Кубе, не получая зарплату, очень тяжело. И я делал все, чтобы выжить, выходил на улицы и продавал все подряд, чтобы купить хотя бы хлеб", - говорил Чамисо спустя годы.
Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Если кричать "Меня убивают", никто не поможет": Двали – о драке и Хабибе
Вчера, 12:00

Любовь спасла карьеру и дала новую родину

Как-то на соревнованиях он познакомился с итальянкой Далмой Каневой, перспективной на тот момент борцом из Италии. Случайная встреча переросла в длительные отношения. Интересно, что папа девушки Лучио в свое время был судьей по вольной борьбе, и на одном из турниров встретил венгерку Эдит Доше, на которой женился. Потом она стала судьей олимпийской категории, представляющей Италию, а за национальную команду выступал и их сын Аарон.
Благодаря оформленным с Далмой отношениям Фрэнк получил гражданство Италии, возможность вернуться в борьбу и хорошие финансовые условия. Он сполна отплатил второй родине обилием наград на престижных турнирах.
«
"Человек в поисках лучшей жизни всегда делает какие-то шаги. И это, видимо, тогда перевесило в решении Фрэнка покинуть родину. Кубинцы вообще ни на что не жалуются, они очень счастливый народ и постоянно радуются жизни. Но у него, возможно, другого выбора не было", - говорит РИА Новости Гайдар Гайдаров - дагестанский специалист, который неожиданно стал работать с Фрэнком.
© Getty Images / Laurence Griffiths
Фрэнк Чамисо
© Getty Images / Laurence Griffiths
Фрэнк Чамисо
"На мемориале Ивана Ярыгина в Красноярске я познакомился с Лучио, он тогда был менеджером сборной Италии, и его женой Эдит. Сначала они попросили, чтобы сын и дочь немного потренировались в Махачкале. А когда им все понравилось и они остались довольны нашей работой, они пригласили меня работать в команде Италии, в том числе и с Чамисо", - рассказывает он.
Новый тренер Фрэнка признался, что ученик "был хорош тем, что он очень послушный и работоспособный человек". "Мы общались на ломаном английском и итальянском языках, но все задания он выполнял от и до. Для меня это было большим удовольствием. Считаю, что он один из самых ярких и уникальных борцов мира", - настаивает Гайдар.
Александр Карелин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Тявкают на страну? Скажи, что не согласен": Карелин — о зависти и страхе
4 января, 10:00

Приехал в Дагестан и … пропал

Гайдаров работал со сборной Италии более двух лет и за это время они не раз тренировались на Северном Кавказе. Благо в регионе, в отличие от многих других стран, нет недостатка в сильных спарринг-партнерах. Но первый приезд в Махачкалу едва не завершился скандалом. Специалист поселил Чамисо в гостиницу, наказав дождаться его и никуда не уходить. А когда спустя минуты он неожиданно вернулся за документами, то был шокирован. Номер был пустым, а титулованного атлета, впервые приехавшего в Дагестан и никого там не знавшего, и след простыл. И где его было искать?
«
"Я нервничал и даже не знал, кому звонить. Два часа в тревоге ожидал около гостиницы и потом вижу: его привозят на "девятке" какие-то ребята. Оказалось, ему в соцсетях на испанском послал голосовое сообщение один из наших парней. Пригласил его в кафе, и они там посидели. Как же я тогда его ругал. А он говорит: "Этот человек хорошо знает мой родной язык, и я не смог ему отказать", - вспоминает Гайдаров.
Кубинский итальянец быстро стал своим в регионе 05, полюбил его и стал там очень популярен.
"Фрэнк все время признается в любви к нам. И если во время прямого эфира с ним кто-то напишет "Дагестан", то он сразу реагирует, говоря: "Я люблю Дагестан". Здесь его все любили, и когда он приходил в зал, то ребята выстраивались в очередь, чтобы с ним поработать. У всех о нем только очень хорошие воспоминания, а со мной он уже разговаривает на русском языке, редко когда переходя на английский", - с трепетом рассказывает тренер.
«
"Мы свозили его на Сулакский каньон, и он там был просто счастлив. Потому что это место влюбляет в себя людей. Приезжая, всегда спрашивает: "На каньон поедем?". Я отвечаю: "Конечно!". Он обожает нашу кухню, здесь он уплетал все блюда. А когда заходил в магазин, ему всегда делали подарки - то бурку подарят, то папаху. У нас считается, что если ты гостя накормил и приютил, это станет вознаграждением. Это у нас в крови и идет изнутри", - поделился Гайдаров.
© Getty Images / Kadir Caliskan - United World Wrestling
Фрэнк Чамисо
© Getty Images / Kadir Caliskan - United World Wrestling
Фрэнк Чамисо
Успехи заметно изменили жизнь и положение Чамисо в новой стране. Ведь, по информации СМИ, только за бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 года он получил около 50 тысяч долларов. Кроме того, рекламировал популярные итальянские бренды и принимал участие в развлекательных шоу. Но дивиденды от славной карьеры не испортили его.
«
"Этот человек всегда готов отдать последнее, Фрэнк очень хороший парень. Его никакие богатства не поменяют", - уверен Гайдаров.
После того заявления Чамисо о попытке подкупа в Баку судей дисквалифицировали, но результат не изменили.
Денег Фрэнк не взял: "Я их послал на…, потому что представляю не только себя, но и Италию, федерацию, армию. Нелегко сломать мою честность. Доказательство? Я - живое доказательство: я лично переживаю то, что произошло, просто посмотрите схватку. Мне было настолько противно".
"У меня душа за него болит, - признается Гайдаров, который, кажется, всегда готов возобновить работу с Фрэнком. - Когда он закончит бороться, то вряд ли будет нужен кому-то в Италии. Недавно мы говорили, и он сказал: я сейчас лечу в Париж, а оттуда в Гавану. Фрэнк не завершает карьеру и хочет приехать в Дагестан, чтобы я помог ему подготовиться к чемпионату мира 2026 года".
Двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе Юрий Власко - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Ответил за грехи отца": чудовищная расправа над борцом-чемпионом в Бурятии
5 января, 10:15
 
Единоборства
Борьба
Вокруг спорта
 
