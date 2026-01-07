Президенту мини-футбольной Суперлиги задали вопрос о причинах смерти Алекса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент мини-футбольной Суперлиги Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что причины смерти игрока "Норильского Никеля" Фелипа Алекса еще не известны, вскрытия не было.

Алекс скончался во вторник в возрасте 32 лет в аэропорту Ухты после первого полуфинального матча Кубка России против одноименной команды. Как сообщили в клубе, незадолго до вылета бразилец потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой пытались оказать помощь спортсмену, но спасти его не удалось.

"Причина смерти пока неизвестна, пока не было вскрытия", - сказал Иванов.