Президенту мини-футбольной Суперлиги задали вопрос о причинах смерти Алекса
Президенту мини-футбольной Суперлиги задали вопрос о причинах смерти Алекса
Президент мини-футбольной Суперлиги Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что причины смерти игрока "Норильского Никеля" Фелипа Алекса еще не известны, вскрытия... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент мини-футбольной Суперлиги Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что причины смерти игрока "Норильского Никеля" Фелипа Алекса еще не известны, вскрытия не было.
Алекс скончался во вторник в возрасте 32 лет в аэропорту Ухты после первого полуфинального матча Кубка России против одноименной команды. Как сообщили в клубе, незадолго до вылета бразилец потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой пытались оказать помощь спортсмену, но спасти его не удалось.
"Причина смерти пока неизвестна, пока не было вскрытия", - сказал Иванов.
Алекс выступал за "Норильский никель" с 2020 года. В составе команды он стал обладателем Кубка России (2024) и серебряным призером чемпионата страны (2023). До этого игрок представлял ряд бразильских клубов, а также испанский "Интер" и португальский "Спортинг", с которым выиграл Лигу чемпионов (2019).