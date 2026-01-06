Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов россиян нашел новый клуб

Зарплата Замулы по контракту в текущем сезоне составляет 1 млн долларов. В результате перехода фактические финансовые потери игрока составят порядка 100 тысяч долларов.

Замула в сезоне-2025/26 провел 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 41 очко (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах.