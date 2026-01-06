Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов россиян нашел новый клуб

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский защитник Егор Замула подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс", сообщил агент Дэн Мильштейн в соцсети Х.
Замула 31 декабря перешел в "Питтсбург Пингвинз" в результате обмена с "Филадельфией Флайерз". В понедельник "пингвины" выставили Замулу на безусловный драфт отказов, за день до этого клуб отстранил защитника из-за неявки в фарм-клуб.
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон. Как заявил Мильштейн журналистам, в декабре Замула начал поиски нового клуба НХЛ. При этом игрок не рассматривал возможность выступления за "Питтсбург" не на уровне основной команды.
Зарплата Замулы по контракту в текущем сезоне составляет 1 млн долларов. В результате перехода фактические финансовые потери игрока составят порядка 100 тысяч долларов.
Замула в сезоне-2025/26 провел 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 41 очко (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах.
