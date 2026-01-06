Рейтинг@Mail.ru
Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов россиян нашел новый клуб
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:07 06.01.2026 (обновлено: 23:48 06.01.2026)
Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов россиян нашел новый клуб
Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов россиян нашел новый клуб - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов россиян нашел новый клуб
Российский защитник Егор Замула подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс", сообщил агент Дэн Мильштейн в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
хоккей
спорт
егор замула
коламбус блю джекетс
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов россиян нашел новый клуб

Выставленный "Питтсбургом" на драфт отказов Замула стал хоккеистом "Коламбуса"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский защитник Егор Замула подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс", сообщил агент Дэн Мильштейн в соцсети Х.
Замула 31 декабря перешел в "Питтсбург Пингвинз" в результате обмена с "Филадельфией Флайерз". В понедельник "пингвины" выставили Замулу на безусловный драфт отказов, за день до этого клуб отстранил защитника из-за неявки в фарм-клуб.
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон. Как заявил Мильштейн журналистам, в декабре Замула начал поиски нового клуба НХЛ. При этом игрок не рассматривал возможность выступления за "Питтсбург" не на уровне основной команды.
Зарплата Замулы по контракту в текущем сезоне составляет 1 млн долларов. В результате перехода фактические финансовые потери игрока составят порядка 100 тысяч долларов.
Замула в сезоне-2025/26 провел 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 41 очко (8 голов и 33 передачи) в 168 матчах.
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ
29 декабря 2025, 00:09
Россиянин может расторгнуть контракт с клубом НХЛ, пишут СМИ
29 декабря 2025, 00:09
 
ХоккейСпортЕгор ЗамулаКоламбус Блю ДжекетсПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
