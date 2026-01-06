Рейтинг@Mail.ru
Самусенко высказался о пропуске российскими пловцами ЧЕ в Польше
15:19 06.01.2026
Самусенко высказался о пропуске российскими пловцами ЧЕ в Польше
Самусенко высказался о пропуске российскими пловцами ЧЕ в Польше
Серебряный призер чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пловец Павел Самусенко рассказал РИА Новости, что ни в коем случае не нужно...
чемпионат европы по плаванию
плавание
https://ria.ru/20251226/kolesnikov-2064902466.html
2026
Новости
1920
1920
true
чемпионат европы по плаванию, плавание
Чемпионат Европы по плаванию, Плавание
Самусенко высказался о пропуске российскими пловцами ЧЕ в Польше

Самусенко считает, что не надо обижаться и переживать из-за пропуска ЧЕ в Польше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Серебряный призер чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пловец Павел Самусенко рассказал РИА Новости, что ни в коем случае не нужно обижаться и расстраиваться из-за пропуска чемпионата Европы в Польше.
Россияне не выступили на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Люблине (Польша), который прошел в начале декабря, из-за визовых ограничений.
«
"Ни в коем случае не нужно обижаться. Нет смысла переживать из-за упущенной возможности. Либо ты делаешь и не жалеешь, либо пропускаешь и тоже не жалеешь. Нет смысла махать кулаками и говорить: "Вот если бы мы поехали, мы бы там всех обыграли". Не поехали, значит, не поехали. Ни о чем не думаем, не переживаем. Все хорошо, все так, как должно быть", - сказал Самусенко.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Колесников надеется на возвращение российских пловцов с флагом и гимном
26 декабря 2025, 15:05
 
Чемпионат Европы по плаванию, Плавание
 
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
