Самусенко высказался о пропуске российскими пловцами ЧЕ в Польше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Серебряный призер чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пловец Павел Самусенко рассказал РИА Новости, что ни в коем случае не нужно обижаться и расстраиваться из-за пропуска чемпионата Европы в Польше.
Россияне не выступили на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Люблине (Польша), который прошел в начале декабря, из-за визовых ограничений.
«
"Ни в коем случае не нужно обижаться. Нет смысла переживать из-за упущенной возможности. Либо ты делаешь и не жалеешь, либо пропускаешь и тоже не жалеешь. Нет смысла махать кулаками и говорить: "Вот если бы мы поехали, мы бы там всех обыграли". Не поехали, значит, не поехали. Ни о чем не думаем, не переживаем. Все хорошо, все так, как должно быть", - сказал Самусенко.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
26 декабря 2025, 15:05