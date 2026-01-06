Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ

«

"В субботу я не знал, что произойдет. Для меня было честью быть связанным с таким клубом, и теперь я надеюсь стать следующим тренером "Челси". Предложения от других клубов поступали и раньше, но я был сосредоточен на своей цели. Но в жизни бывают моменты, когда приходится принимать решения, от которых нельзя отказаться. Это клуб ("Страсбур"), который я буду любить всю жизнь, но я не мог отказаться от этого предложения на данном этапе своей жизни. Это дает мне возможность вернуться домой", - цитирует слова Росеньора с пресс-конференции RMC Sport.