Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Страсбур" Лиам Росеньор заявил, что согласился возглавить лондонский "Челси".
"Челси" 1 января отправил в отставку итальянского тренера Энцо Мареску, который возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года.
«
"В субботу я не знал, что произойдет. Для меня было честью быть связанным с таким клубом, и теперь я надеюсь стать следующим тренером "Челси". Предложения от других клубов поступали и раньше, но я был сосредоточен на своей цели. Но в жизни бывают моменты, когда приходится принимать решения, от которых нельзя отказаться. Это клуб ("Страсбур"), который я буду любить всю жизнь, но я не мог отказаться от этого предложения на данном этапе своей жизни. Это дает мне возможность вернуться домой", - цитирует слова Росеньора с пресс-конференции RMC Sport.
"Я еще не подписал контракт. Я согласовал условия с "Челси", но официального подтверждения еще не было. Мне небезразличен "Страсбур", поэтому я чувствовал, что мне нужно приехать сюда лично, чтобы пообщаться с прессой, прежде чем все станет официально", - добавил тренер.
Росеньору 41 год. Уроженец Лондона был назначен главным тренером "Страсбура" летом 2024 года. Ранее он также работал в тренерском штабе "Дерби Каунти".