Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ
Футбол
 
12:20 06.01.2026
Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ
Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ
Главный тренер французского футбольного клуба "Страсбур" Лиам Росеньор заявил, что согласился возглавить лондонский "Челси". РИА Новости Спорт, 06.01.2026
лиам росеньор, челси, страсбур, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Лиам Росеньор, Челси, Страсбур, Английская премьер-лига (АПЛ)
Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ

Тренер "Страсбура" Росеньор согласовал условия контракта с "Челси"

© Getty Images / Ross Parker - SNS GroupЛиам Росеньор
Лиам Росеньор - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Getty Images / Ross Parker - SNS Group
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Страсбур" Лиам Росеньор заявил, что согласился возглавить лондонский "Челси".
"Челси" 1 января отправил в отставку итальянского тренера Энцо Мареску, который возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года.
«
"В субботу я не знал, что произойдет. Для меня было честью быть связанным с таким клубом, и теперь я надеюсь стать следующим тренером "Челси". Предложения от других клубов поступали и раньше, но я был сосредоточен на своей цели. Но в жизни бывают моменты, когда приходится принимать решения, от которых нельзя отказаться. Это клуб ("Страсбур"), который я буду любить всю жизнь, но я не мог отказаться от этого предложения на данном этапе своей жизни. Это дает мне возможность вернуться домой", - цитирует слова Росеньора с пресс-конференции RMC Sport.
"Я еще не подписал контракт. Я согласовал условия с "Челси", но официального подтверждения еще не было. Мне небезразличен "Страсбур", поэтому я чувствовал, что мне нужно приехать сюда лично, чтобы пообщаться с прессой, прежде чем все станет официально", - добавил тренер.
Росеньору 41 год. Уроженец Лондона был назначен главным тренером "Страсбура" летом 2024 года. Ранее он также работал в тренерском штабе "Дерби Каунти".
Защитник Рубина Умарали Рахмоналиев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах"
Вчера, 12:15
 
ФутболЛиам РосеньорЧелсиСтрасбурАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
