"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Матч 21-го тура Евролиги между мадридским "Реалом" и тель-авивским "Маккаби" пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием повышенного риска, сообщается на сайте испанского баскетбольного клуба.

"Решение было принято после заседания государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, которая признала матч мероприятием высокого риска. "Реал" следует рекомендации национальной полиции", - уточняется в заявлении.