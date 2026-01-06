Рейтинг@Mail.ru
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей
Баскетбол
 
01:29 06.01.2026
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей
Матч 21-го тура Евролиги между мадридским "Реалом" и тель-авивским "Маккаби" пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием повышенного риска,... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026
Евролига
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Матч 21-го тура Евролиги между мадридским "Реалом" и тель-авивским "Маккаби" пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием повышенного риска, сообщается на сайте испанского баскетбольного клуба.
Встреча в Мадриде состоится 8 января.
"Решение было принято после заседания государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, которая признала матч мероприятием высокого риска. "Реал" следует рекомендации национальной полиции", - уточняется в заявлении.
В декабре "Барселона" по рекомендации органа также сообщила о проведении домашнего матча Евролиги против "Маккаби" без зрителей. Игра 20-го тура состоится 6 января.
