https://ria.ru/20260106/real-2066547842.html
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей
Матч 21-го тура Евролиги между мадридским "Реалом" и тель-авивским "Маккаби" пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием повышенного риска,... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T01:29:00+03:00
2026-01-06T01:29:00+03:00
2026-01-06T01:29:00+03:00
баскетбол
спорт
евролига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595101683_0:75:2561:1515_1920x0_80_0_0_1d69ac23cf8e810b559a6a73d9830847.jpg
https://ria.ru/20260106/nba-2066546048.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595101683_14:0:2286:1704_1920x0_80_0_0_c68cfc1b228396987e5bb9cd20b8c058.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евролига
Баскетбол, Спорт, Евролига
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей
"Реалу" предписали играть без зрителей с израильским "Маккаби" в Евролиге
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Матч 21-го тура Евролиги между мадридским "Реалом" и тель-авивским "Маккаби" пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием повышенного риска, сообщается на сайте испанского баскетбольного клуба.
Встреча в Мадриде состоится 8 января.
"Решение было принято после заседания государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, которая признала матч мероприятием высокого риска. "Реал" следует рекомендации национальной полиции", - уточняется в заявлении.
В декабре "Барселона" по рекомендации органа также сообщила о проведении домашнего матча Евролиги
против "Маккаби" без зрителей. Игра 20-го тура состоится 6 января.