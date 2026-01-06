Гол Джиошвили помог "Трактору" обыграть "Автомобилист" в матче КХЛ

Для Джиошвили этот гол стал дебютным в составе "Трактора" - он забил его в шестой игре после перехода в команду. Форвард присоединился к челябинцам в результате обмена с московским "Динамо", в которое отправился нападающий Семен Дер-Аргучинцев.