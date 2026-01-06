Рейтинг@Mail.ru
Гол Джиошвили помог "Трактору" обыграть "Автомобилист" в матче КХЛ
06.01.2026
Гол Джиошвили помог "Трактору" обыграть "Автомобилист" в матче КХЛ
Гол Джиошвили помог "Трактору" обыграть "Автомобилист" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Гол Джиошвили помог "Трактору" обыграть "Автомобилист" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Гол Джиошвили помог "Трактору" обыграть "Автомобилист" в матче КХЛ

"Трактор" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ, Джиошвили забросил первую шайбу

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Челябинский "Трактор" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе "Трактора" шайбы забросили Максим Джиошвили (19-я минута) и Джошуа Ливо (29, 60). У "Автомобилиста" отличился Александр Шаров (32).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
3 : 1
Автомобилист
18:04 • Максим Джиошвили
(Джордан Гросс, Василий Глотов)
08:37 • Джошуа Ливо
(Виталий Кравцов, Джордан Гросс)
19:31 • Джошуа Ливо
(Андрей Светлаков, Логан Дэй)
01:00 •
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для Джиошвили этот гол стал дебютным в составе "Трактора" - он забил его в шестой игре после перехода в команду. Форвард присоединился к челябинцам в результате обмена с московским "Динамо", в которое отправился нападающий Семен Дер-Аргучинцев.
"Трактор" (44 очка) занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где "Автомобилист" (49) идет четвертым.
В следующем матче "Трактор" примет хабаровский "Амур" 9 января. Днем ранее "Автомобилист" сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" на льду соперника.
В другом матче новосибирская "Сибирь" на домашнем льду обыграла владивостокский "Адмирал" - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Форвард хозяев Сергей Широков оформил дубль и стал седьмым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ.
5 января, 19:26
 
СпортЧелябинскАлександр ШаровСергей ШироковТракторАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
