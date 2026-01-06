Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нападающий сборной Чехии Войцех Чихар получил награду самому ценному игроку молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).