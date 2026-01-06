Рейтинг@Mail.ru
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей
 
06.01.2026
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею
спорт, чехия, канада, сша, международная федерация хоккея (iihf), молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккей, Спорт, Чехия, Канада, США, Международная федерация хоккея (IIHF), Молодежный чемпионат мира по хоккею
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею

Войцеха Чихара признали самым ценным игроком молодежного ЧМ-2025

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нападающий сборной Чехии Войцех Чихар получил награду самому ценному игроку молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Во вторник сборная Чехии уступила шведам (2:4) в финальном матче, проходившем в Сент-Поле (штат Миннесота). 18-летний Чихар с 12 результативными очками (4 гола + 8 передач) стал лучшим бомбардиром своей команды.
Руководство IIHF признало лучшими игроками турнира шведского голкипера Лове Херенстама, чешского защитника Адама Йиричека и форварда сборной Швеции Антона Фронделля. В символическую команду по итогам турнира попали Херенстам, защитники Зейн Парех (Канада) и Томас Гальвас (Чехия), нападающие Микаэль Хага (Канада), Фронделль и Чихар.
IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
ХоккейСпортЧехияКанадаСШАМеждународная федерация хоккея (IIHF)Молодежный чемпионат мира по хоккею
 
