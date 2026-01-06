https://ria.ru/20260106/khokkey-2066574306.html
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею
Нападающий сборной Чехии Войцех Чихар получил награду самому ценному игроку молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США,... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Назван самый ценный игрок молодежного ЧМ по хоккею
Войцеха Чихара признали самым ценным игроком молодежного ЧМ-2025