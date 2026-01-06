Рейтинг@Mail.ru
Канада впервые с 2023 года выиграла медаль на молодежном чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:08 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066554638.html
Канада впервые с 2023 года выиграла медаль на молодежном чемпионате мира
Канада впервые с 2023 года выиграла медаль на молодежном чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Канада впервые с 2023 года выиграла медаль на молодежном чемпионате мира
Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T03:08:00+03:00
2026-01-06T03:08:00+03:00
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
международная федерация хоккея (iihf)
финляндия
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066553741_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_076c1c5464410a60fde0928d6083a72d.jpg
https://ria.ru/20260105/chekhiya-2066446700.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066553741_67:0:1492:1069_1920x0_80_0_0_c1c167b324f14dd04db43c802e62d93d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf), финляндия, канада
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF), Финляндия, Канада
Канада впервые с 2023 года выиграла медаль на молодежном чемпионате мира

Сборная Канады выиграла бронзу на молодежном чемпионате мира по хоккею

© Фото : iihf.comЭпизод матча Канада - Финляндия на молодежном чемпионате мира
Эпизод матча Канада - Финляндия на молодежном чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : iihf.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой канадской сборной со счетом 6:3 (3:2, 2:1, 1:0). В составе канадцев шайбы забросили Сэм О'Райли (2-я и 26-я минуты), Брэйден Кутс (5), Зейн Парек (19), Портер Мартон (22) и Гэвин Маккенна (54). У финнов отличились Артту Вялиля (4), Юлиус Миеттинен (12) и Хейкки Руохонен (35).
Молодежная сборная Канады, которая является 20-кратным чемпионом мира, завоевала бронзовые медали и впервые с 2023 года заняла призовое место в розыгрыше молодежного первенства планеты. В финале турнира встретятся сборные Швеции и Чехии.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Болельщики сборной Чехии по хоккею на чемпионате мира 2022 года в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Сборная Чехии сенсационно обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ по хоккею
Вчера, 10:51
 
ХоккейМолодежный чемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)ФинляндияКанада
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Перерыв
    Вашингтон
    Анахайм
    5
    3
  • Хоккей
    Перерыв
    Рейнджерс
    Юта
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Оттава
    Детройт
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала