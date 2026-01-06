https://ria.ru/20260106/khokkey-2066554638.html
Канада впервые с 2023 года выиграла медаль на молодежном чемпионате мира
Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
международная федерация хоккея (iihf)
финляндия
канада
Новости
ru-RU
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF), Финляндия, Канада
Сборная Канады выиграла бронзу на молодежном чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой канадской сборной со счетом 6:3 (3:2, 2:1, 1:0). В составе канадцев шайбы забросили Сэм О'Райли (2-я и 26-я минуты), Брэйден Кутс (5), Зейн Парек (19), Портер Мартон (22) и Гэвин Маккенна (54). У финнов отличились Артту Вялиля (4), Юлиус Миеттинен (12) и Хейкки Руохонен (35).
Молодежная сборная Канады, которая является 20-кратным чемпионом мира, завоевала бронзовые медали и впервые с 2023 года заняла призовое место в розыгрыше молодежного первенства планеты. В финале турнира встретятся сборные Швеции и Чехии.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.