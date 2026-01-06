https://ria.ru/20260106/gorbacheva-2066608682.html
Фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии
Фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии
Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что успешно перенесла операцию в Германии. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
