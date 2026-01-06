Рейтинг@Mail.ru
Фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии
Фигурное катание
 
13:29 06.01.2026
Фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии
Фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии
Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что успешно перенесла операцию в Германии. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
россия, алина горбачева, спорт
Фигурное катание, Россия, Алина Горбачева, Спорт
Фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии

Фигуристка Горбачева успешно перенесла операцию в Германии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что успешно перенесла операцию в Германии.
Ранее спортсменка пропустила чемпионат России из-за травмы.
"Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике", - написала спортсменка в личном Telegram-канале.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.
Кубок Первого канала - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Колено развалилось": Самсонов рассказал о трех сложнейших операциях
2 января, 11:25
 
