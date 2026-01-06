Рейтинг@Mail.ru
23:33 06.01.2026 (обновлено: 23:46 06.01.2026)
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу
ПАОК в серии пенальти обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T23:33:00+03:00
2026-01-06T23:46:00+03:00
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу

ПАОК с Чаловым и Оздоевым вышел в четвертьфинал Кубка Греции по футболу

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ПАОК в серии пенальти обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу.
Основное время встречи в Салониках завершилось со счетом 1:1. У "Атромитоса" забил Макана Баку (52-я минута), у хозяев - Андрия Живкович (54). В серии пенальти сильнее оказались футболисты ПАОКа - 5:4.
Российский полузащитник команды из Салоников Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Нападающий команды Федор Чалов появился на поле на 86-й минуте.
В четвертьфинале клуб сыграет с "Олимпиакосом".
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
ПАОК с Чаловым обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции
21 декабря 2025, 23:01
 
