https://ria.ru/20260106/futbol-2066673938.html
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу
ПАОК в серии пенальти обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T23:33:00+03:00
2026-01-06T23:33:00+03:00
2026-01-06T23:46:00+03:00
футбол
спорт
андрия живкович
магомед оздоев
федор чалов
олимпиакос (пирей)
паок
атромитос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974314314_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_32a9c6e8e7686c519be15530ba7e691c.jpg
https://ria.ru/20251221/futbol-2063712542.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974314314_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1d0df8f0328e2e417fb879c5b2c5f9d0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрия живкович, магомед оздоев, федор чалов, олимпиакос (пирей), паок, атромитос
Футбол, Спорт, Андрия Живкович, Магомед Оздоев, Федор Чалов, Олимпиакос (Пирей), ПАОК, Атромитос
ПАОК обыграл "Атромитос" в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу
ПАОК с Чаловым и Оздоевым вышел в четвертьфинал Кубка Греции по футболу