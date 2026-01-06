Рейтинг@Mail.ru
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:35 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/fis-2066631435.html
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждает вопрос применения санкций в отношении спортсменов из США на фоне ударов страны по... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T16:35:00+03:00
2026-01-06T16:35:00+03:00
лыжные гонки
спортивный арбитражный суд (cas)
николас мадуро
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771306537_702:399:3634:2048_1920x0_80_0_0_a5f9815ce87c14db6ff0d021e777d0ef.jpg
https://ria.ru/20260104/monson-2066330192.html
https://ria.ru/20260103/tramp-fifa-venesuela-2066198879.html
сша
венесуэла
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771306537_748:482:2835:2048_1920x0_80_0_0_8d0b72b1679ba9c44516e3da7c5e4239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спортивный арбитражный суд (cas), николас мадуро, сша, венесуэла
Лыжные гонки, Спортивный арбитражный суд (CAS), Николас Мадуро, США, Венесуэла
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле

В FIS заявили, что не обсуждают санкции к США из-за ударов по Венесуэле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжная гонка на дистанцию 2x15 км на Олимпиаде в Пекине
Лыжная гонка на дистанцию 2x15 км на Олимпиаде в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждает вопрос применения санкций в отношении спортсменов из США на фоне ударов страны по Венесуэле, однако готова вернуться к нему в случае усиления мировой реакции, сообщил директор по коммуникациям организации Бруно Сасси.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, который был введен в 2022 году на фоне ситуации в Украине. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и допустила россиян до соревнований, но только в нейтральном статусе, для получения которого нужно пройти проверку со стороны организации.
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США
4 января, 11:24
«
"Я понимаю вопрос. И ответ таков: если мир будет реагировать на действия США так же сильно, как на ситуацию на Украине, то в итоге это станет вопросом и для нас. Но мы пока даже близко к этому не подошли", - приводит слова Сасси Expressen.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Дональд Трамп и Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа?
3 января, 15:15
 
Лыжные гонкиСпортивный арбитражный суд (CAS)Николас МадуроСШАВенесуэла
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала