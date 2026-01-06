https://ria.ru/20260106/fis-2066631435.html
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждает вопрос применения санкций в отношении спортсменов из США на фоне ударов страны по... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
сша
венесуэла
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждает вопрос применения санкций в отношении спортсменов из США на фоне ударов страны по Венесуэле, однако готова вернуться к нему в случае усиления мировой реакции, сообщил директор по коммуникациям организации Бруно Сасси.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, который был введен в 2022 году на фоне ситуации в Украине. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и допустила россиян до соревнований, но только в нейтральном статусе, для получения которого нужно пройти проверку со стороны организации.
«
"Я понимаю вопрос. И ответ таков: если мир будет реагировать на действия США так же сильно, как на ситуацию на Украине, то в итоге это станет вопросом и для нас. Но мы пока даже близко к этому не подошли", - приводит слова Сасси Expressen.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.