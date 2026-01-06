https://ria.ru/20260106/dzhoshua-2066634258.html
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ
Британский боксер Энтони Джошуа, переживший ДТП в Нигерии, где погибли двое его близких друзей, планирует уйти из спорта, сообщает нигерийское издание Punch со... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T16:59:00+03:00
2026-01-06T16:59:00+03:00
2026-01-06T16:59:00+03:00
единоборства
бокс
энтони джошуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932096018_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_7725e8ff8f2ada962c609e7e3cda8350.jpg
https://ria.ru/20260106/dvali-2066591466.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932096018_0:9:1080:819_1920x0_80_0_0_5923a47ccb49774cd5f2ed2a80f3552a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бокс, энтони джошуа
Единоборства, Бокс, Энтони Джошуа
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ
Боксер Энтони Джошуа планирует уйти из спорта после аварии
ПРЕТОРИЯ, 6 янв - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа, переживший ДТП в Нигерии, где погибли двое его близких друзей, планирует уйти из спорта, сообщает нигерийское издание Punch со ссылкой на дядю спортсмена.
Утром 29 декабря внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа
, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Латиф Айоделе.
«
"Каждый раз, когда он в нокдауне, у нас как будто сердце выскакивает из груди. Все эти эмоции, которые мы испытываем, когда он борется, — это слишком большая травма для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит, пока овации на пике, мы счастливы", - поделился с изданием дядя боксера Адедамола Джошуа.
Он подтвердил, что боксер сообщил о своем решении семье в частном порядке.
Джошуа также пообещал оказывать пожизненную поддержку семьям своих двух близких людей, которые погибли в автокатастрофе, сказано в статье.
Издание Daily Mail сообщило ранее, что Джошуа был выписан из больницы в нигерийском Лагосе в канун Нового года.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF
), Всемирной боксерской ассоциации (WBA
), Всемирной боксерской организации (WBO
) и Международной боксерской организации (IBO)
. В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола
.