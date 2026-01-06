Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ

«

"Каждый раз, когда он в нокдауне, у нас как будто сердце выскакивает из груди. Все эти эмоции, которые мы испытываем, когда он борется, — это слишком большая травма для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит, пока овации на пике, мы счастливы", - поделился с изданием дядя боксера Адедамола Джошуа.