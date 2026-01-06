Рейтинг@Mail.ru
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:59 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/dzhoshua-2066634258.html
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ
Британский боксер Энтони Джошуа, переживший ДТП в Нигерии, где погибли двое его близких друзей, планирует уйти из спорта, сообщает нигерийское издание Punch со... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T16:59:00+03:00
2026-01-06T16:59:00+03:00
единоборства
бокс
энтони джошуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932096018_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_7725e8ff8f2ada962c609e7e3cda8350.jpg
https://ria.ru/20260106/dvali-2066591466.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932096018_0:9:1080:819_1920x0_80_0_0_5923a47ccb49774cd5f2ed2a80f3552a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бокс, энтони джошуа
Единоборства, Бокс, Энтони Джошуа
Джошуа планирует уйти из бокса после аварии, пишут СМИ

Боксер Энтони Джошуа планирует уйти из спорта после аварии

© Соцсети боксераЭнтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Соцсети боксера
Читать в
MaxДзен
ПРЕТОРИЯ, 6 янв - РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа, переживший ДТП в Нигерии, где погибли двое его близких друзей, планирует уйти из спорта, сообщает нигерийское издание Punch со ссылкой на дядю спортсмена.
Утром 29 декабря внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Латиф Айоделе.
«
"Каждый раз, когда он в нокдауне, у нас как будто сердце выскакивает из груди. Все эти эмоции, которые мы испытываем, когда он борется, — это слишком большая травма для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит, пока овации на пике, мы счастливы", - поделился с изданием дядя боксера Адедамола Джошуа.
Он подтвердил, что боксер сообщил о своем решении семье в частном порядке.
Джошуа также пообещал оказывать пожизненную поддержку семьям своих двух близких людей, которые погибли в автокатастрофе, сказано в статье.
Издание Daily Mail сообщило ранее, что Джошуа был выписан из больницы в нигерийском Лагосе в канун Нового года.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.
Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Если кричать "Меня убивают", никто не поможет": Двали – о драке и Хабибе
Вчера, 12:00
 
ЕдиноборстваБоксЭнтони Джошуа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала