https://ria.ru/20260106/dvali-2066589908.html
Боксер Двали заявил, что напавшие на него хулиганы так и не извинились
Боксер Двали заявил, что напавшие на него хулиганы так и не извинились - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Боксер Двали заявил, что напавшие на него хулиганы так и не извинились
Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы Дмитрий Двали в интервью РИА Новости рассказал, что напавшие на него мужчины не принесли РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T11:24:00+03:00
2026-01-06T11:24:00+03:00
2026-01-06T11:24:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
республика крым
феодосия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963889250_0:211:3266:2048_1920x0_80_0_0_9167c293e8fff8b573e0eb6c0968f5c1.jpg
https://ria.ru/20260105/dvali-2066501056.html
республика крым
феодосия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963889250_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_e49e777dd0b9b703d3ccd858676caa66.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бокс, республика крым, феодосия, происшествия
Единоборства, Спорт, Бокс, Республика Крым, Феодосия, Происшествия
Боксер Двали заявил, что напавшие на него хулиганы так и не извинились
Боксер Двали заявил, что избившие его в Крыму хулиганы не принесли ему извинений
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы Дмитрий Двали в интервью РИА Новости рассказал, что напавшие на него мужчины не принесли ему извинений.
Как заявил боксер РИА Новости, в конце июля 2024 года он вместе с товарищем увидел, что толпа в Феодосии
избивает парня, которому было не менее 25 лет, и заступился за него. После чего хулиганы набросились на спортсмена, били его руками и ногами, один удар торцом ботинка пришелся в глаз. В декабре 2025 года избившие Двали семеро жителей Феодосии были осуждены в Крыму
на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии.
«
"Нет, - ответил Двали на вопрос, извинились ли перед ним избившие его мужчины. - Слежу за их судьбой, но на все воля нашего законодательства. Жизнь покажет".
Двали также отметил, что мужчина, за которого он заступился, не выходил с ним на связь. "Его долго искали, нашли, но это уже дело следователей. Я не для благодарности за него заступался. Если бы мне нужны были лавры, я бы, наверное, давно об этом заявил. Просто поступил по совести", - сказал собеседник агентства.