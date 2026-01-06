Боксер Двали заявил, что напавшие на него хулиганы так и не извинились

"Нет, - ответил Двали на вопрос, извинились ли перед ним избившие его мужчины. - Слежу за их судьбой, но на все воля нашего законодательства. Жизнь покажет".

Двали также отметил, что мужчина, за которого он заступился, не выходил с ним на связь. "Его долго искали, нашли, но это уже дело следователей. Я не для благодарности за него заступался. Если бы мне нужны были лавры, я бы, наверное, давно об этом заявил. Просто поступил по совести", - сказал собеседник агентства.