Хоккеист "Автомобилиста" вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста и форвард "Монреаль Канадиенс" Александр Тексье вошли в окончательный состав сборной Франции по хоккею на Олимпиаду 2026 года, сообщается на сайте Французской федерации хоккея (FFHG).