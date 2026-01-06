Хоккеист "Автомобилиста" вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста и форвард "Монреаль Канадиенс" Александр Тексье вошли в окончательный состав сборной Франции по хоккею на Олимпиаду 2026 года, сообщается на сайте Французской федерации хоккея (FFHG).
Также в состав команды вошел бывший защитник "Сочи" и нижнекамского "Нефтехимика" Йоанн Овитю.
Да Косте 36 лет. В КХЛ, помимо "Автомобилиста", он представлял московский ЦСКА, ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Всего на его счету 602 матча в лиге. Тексье 26 лет, он выступает за "Монреаль" с 2025 года. Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) француз играл за "Сент-Луис Блюз" и "Коламбус Блю Джекетс".
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) было подписано соглашение, по которому игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Игр. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняли французы.
В мае 2024 года выступавший за петербургский баскетбольный клуб "Зенит" французский защитник Томас Эртель не попал в состав национальной команды на домашние Игры-2024. В 2022 году президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта заявил, что Эртель пожизненно отстранен от выступлений за сборную Франции из-за перехода в российский клуб. При этом в социальных сетях француз заявил, что ему безразлична критика решения играть за "Зенит".