Авербух рассказал о своей семье

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух рассказал РИА Новости, что семья стала для него абсолютным островом счастья.
Авербух и актриса театра и кино Елизавета Арзамасова поженились в декабре 2020 года. В августе 2021-го у пары родился сын Лев, в августе 2024-го - дочь Лия.
"Прекрасно ощущаю себя в роли папы малышей. Это абсолютный остров счастья. Единственное, все сложнее становится выходить из дома. Все чаще возникает вопрос: "Папа, ты когда вернешься?" Раньше он звучал только от Льва. А сейчас написан в глазах у Лии. Но у нас семья активная, мобильная. Лиза очень много гастролирует. У меня очень много проектов. Поэтому это единственная грусть - уходить из дома. Зато большое счастье - возвращаться. Глобально больше времени с детьми проводит Лиза. Она выкраивает его в своем графике, хотя и много работает. Мы оба стараемся. Но в силу большого количества проектов у меня мама все-таки чаще с детьми", - сказал Авербух.
Постановщик также поделился, к какой деятельности тяготеют их дети. "Мы для себя назвали Льва поэтом. Он у нас немножко романтик. Хотя занимается многим: играет двумя руками на фортепиано, схватил игру в шахматы, играет в футбол, ходит на акробатику. Всего по чуть-чуть. Но тяга больше гуманитарная и, вполне возможно, актерская. Что больше свойственно Лизе. А Лия пока показывает, что она абсолютная спортсменка. Очень боевая девчонка, везде рвется. Ей всего год и три месяца. Схватила недавно самокат и с первого раза стала гонять на нем. Совсем скоро надеюсь поставить ее на коньки. Я вижу это в ней. Кто-то должен пойти по моим стопам. Пусть будет она", - добавил собеседник агентства.
