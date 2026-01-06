Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
07:36 06.01.2026
Авербух рассказал о своей семье
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух рассказал РИА Новости, что семья стала для
фигурное катание
илья авербух
елизавета арзамасова
спорт
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
илья авербух, елизавета арзамасова, спорт
Фигурное катание, Илья Авербух, Елизавета Арзамасова, Спорт
© Фото : Страница Ильи Авербуха в Instagram.Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с новорожденным сыном.
© Фото : Страница Ильи Авербуха в Instagram.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с новорожденным сыном.. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух рассказал РИА Новости, что семья стала для него абсолютным островом счастья.
Авербух и актриса театра и кино Елизавета Арзамасова поженились в декабре 2020 года. В августе 2021-го у пары родился сын Лев, в августе 2024-го - дочь Лия.
"Прекрасно ощущаю себя в роли папы малышей. Это абсолютный остров счастья. Единственное, все сложнее становится выходить из дома. Все чаще возникает вопрос: "Папа, ты когда вернешься?" Раньше он звучал только от Льва. А сейчас написан в глазах у Лии. Но у нас семья активная, мобильная. Лиза очень много гастролирует. У меня очень много проектов. Поэтому это единственная грусть - уходить из дома. Зато большое счастье - возвращаться. Глобально больше времени с детьми проводит Лиза. Она выкраивает его в своем графике, хотя и много работает. Мы оба стараемся. Но в силу большого количества проектов у меня мама все-таки чаще с детьми", - сказал Авербух.
Постановщик также поделился, к какой деятельности тяготеют их дети. "Мы для себя назвали Льва поэтом. Он у нас немножко романтик. Хотя занимается многим: играет двумя руками на фортепиано, схватил игру в шахматы, играет в футбол, ходит на акробатику. Всего по чуть-чуть. Но тяга больше гуманитарная и, вполне возможно, актерская. Что больше свойственно Лизе. А Лия пока показывает, что она абсолютная спортсменка. Очень боевая девчонка, везде рвется. Ей всего год и три месяца. Схватила недавно самокат и с первого раза стала гонять на нем. Совсем скоро надеюсь поставить ее на коньки. Я вижу это в ней. Кто-то должен пойти по моим стопам. Пусть будет она", - добавил собеседник агентства.
Фигурное катаниеИлья АвербухЕлизавета АрзамасоваСпорт
 
