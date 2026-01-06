Авербух рассказал о своей семье

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух рассказал РИА Новости, что семья стала для него абсолютным островом счастья.

Авербух и актриса театра и кино Елизавета Арзамасова поженились в декабре 2020 года. В августе 2021-го у пары родился сын Лев, в августе 2024-го - дочь Лия.

"Прекрасно ощущаю себя в роли папы малышей. Это абсолютный остров счастья. Единственное, все сложнее становится выходить из дома. Все чаще возникает вопрос: "Папа, ты когда вернешься?" Раньше он звучал только от Льва. А сейчас написан в глазах у Лии. Но у нас семья активная, мобильная. Лиза очень много гастролирует. У меня очень много проектов. Поэтому это единственная грусть - уходить из дома. Зато большое счастье - возвращаться. Глобально больше времени с детьми проводит Лиза. Она выкраивает его в своем графике, хотя и много работает. Мы оба стараемся. Но в силу большого количества проектов у меня мама все-таки чаще с детьми", - сказал Авербух.