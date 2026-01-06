Рейтинг@Mail.ru
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене
Теннис
 
09:29 06.01.2026 (обновлено: 09:30 06.01.2026)
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин и вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
https://ria.ru/20260105/rossija-2066468206.html
спорт, брисбен, москва, екатерина александрова, софия кенин, каролина мухова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Брисбен, Москва, Екатерина Александрова, София Кенин, Каролина Мухова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене

Десятая ракетка мира Александрова вышла в третий круг турнира в Брисбене

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Соцсети Александровой
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин и вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу десятой ракетки мира Александровой. Кенин, уроженка Москвы, занимает 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
06 января 2026 • начало в 07:15
Завершен
София Кенин
0 : 26:73:6
Екатерина Александрова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем круге Александрова сыграет с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой (20) и австралийкой Айлой Томлянович (78).
Вероника Кудерметова - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Кудерметова: очень ценно было видеть людей с флагами России на турнирах
5 января, 14:15
 
ТеннисСпортБрисбенМоскваЕкатерина АлександроваСофия КенинКаролина МуховаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
