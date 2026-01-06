https://ria.ru/20260106/aleksandrova-2066576490.html
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Софией Кенин и вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Александрова прошла в третий круг турнира в Брисбене
Десятая ракетка мира Александрова вышла в третий круг турнира в Брисбене