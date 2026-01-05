Рейтинг@Mail.ru
"Ответил за грехи отца": чудовищная расправа над борцом-чемпионом в Бурятии
10:15 05.01.2026
"Ответил за грехи отца": чудовищная расправа над борцом-чемпионом в Бурятии
"Ответил за грехи отца": чудовищная расправа над борцом-чемпионом в Бурятии
Двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе Юрий Власко
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Он был одним из лучших молодых борцов России и мечтал об олимпийском золоте, но все изменил случайный конфликт с незнакомой компанией. Бытовая ссора или расплата за "грехи" отца-бандита? РИА Новости Спорт рассказывает трагичную историю Юрия Власко.

"Не все доходят до Олимпиады, но у меня получится"

Власко родился в марте 1997 года в Иркутской области. Борьбой заинтересовался в 10 лет — начал изучать основы греко-римского стиля в клубе "Спарта". Позже от классики он перешел к вольной борьбе. Случилось это после переезда парня в соседнюю Бурятию, где борьба всегда считалась одним из главных национальных видов спорта.
Вскоре Власко стал работать под руководством заслуженного тренера СССР Федора Махутова. Братья Махутовы были известными в регионе наставниками с многолетним опытом — у них же борьбе учился отец Юрия Владимир Власко. Он и привил сыну любовь к этому виду спорта.
Тренер видел во Власко перспективу, и борец оправдывал веру в него успехами на международных соревнованиях. Пиком стали его выступления на юниорских первенствах Европы в 2015 и 2016 годах — оба турнира Власко выиграл.
© Фото : Борцы БурятииЮрий Власко
Юрий Власко - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Борцы Бурятии
Юрий Власко
Казалось, что из Юрия может вырасти новый олимпийский чемпион — в его весовой категории (до 96 кг) россияне на Играх выступали исторически хорошо. Власко и сам в это верил.
"Не все доходят до Олимпиады, но я думаю, у меня точно получится, — говорил он. — Серьезно думаю только об этом. Я только в начале пути. Всегда говорю себе, что важно ничего не бояться, терпеть, не жалеть себя".
Николай Андрианов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Доживал прикованным к кровати: гениального чемпиона убила редкая болезнь
20 октября 2025, 14:35

Зарезали на глазах у полиции

Летом 2017 года Юрий прилетел в Улан-Удэ для участия в международном турнире имени Бориса Будаева — местного чемпиона мира и Европы, который, тоже был воспитанником Махутова. Приехавший в статусе фаворита Власко одержал победу, и после турнира он вместе с товарищами-спортсменами решил отметить успех на Байкале. Однако вместо отдыха спортсмены напоролись на пьяную компанию.
Борцы остановились на турбазе на самом берегу озера и решили прогуляться по пляжу. А дальше, по данным следствия, "ночью между молодым борцом и неизвестными лицами произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой спортсмену были нанесены удары ножом". В результате 20-летний Власко скончался.
«
"Это серьезная потеря для российской борьбы, — говорил старший тренер сборной России Анатолий Маргиев. — Юра входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных наших спортсменов-полутяжей… А в жизни он был тихим, спокойным и вежливым человеком. Очень жаль, что все так произошло с Юрой".
Через несколько дней после трагедии появилось видео с места происшествия. На нем видно, как Власко на пляже избивают около десяти человек. Вскоре на помощь подоспели остальные борцы, но было уже поздно. Нападавшие сбежали, а Юрия спасти не получилось.
«

"В голове не укладывается, — выражал соболезнования президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Страшная трагедия. Юра — душа компании, совершенно лишен какой бы то ни было агрессии. Мальчик был удивительный! У Власко были колоссальные перспективы, мы возлагали на него серьезные надежды. Спортивная борьба была огромной частью его жизни".

© Фото : Федерация спортивной борьбы РоссииДвукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко
Двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Федерация спортивной борьбы России
Двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко
Позже следователи установили, что Власко вышел на пляж, чтобы помочь товарищу. Тот накануне повздорил с другим посетителем пляжа из-за девушки, и "забил стрелку". На саму "стрелку" нападавший явился не один.
Местные жители утверждали, что в конфликт не могли вмешаться ни полицейские, ни береговая охрана — драку затеяли представители местной бандитской группировки. То, что на месте происшествия находились представители полиции, которые не воспрепятствовали убийству, подтверждает заслуженный тренер России Валерий Иванов.
«
"Там стояли двое полицейских и все видели. Хотя в таких ситуациях обычно сразу подходят и спрашивают, в чем дело, требуют документы… Ребята попросили из вызвать скорую — никакой реакции. А потом они спокойно ушли. Сказали: "Никому не говорите, что вы нас видели. Надо, чтобы их нашли и сорвали погоны", — заявил он.
Несмотря на слухи, следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство" и определило круг подозреваемых лиц. Через неделю после происшествия силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 33-летний мужчина, который признался, что имеет отношение к смерти Власко. Однако он заявил, что был вынужден действовать в целях самообороны, так как борец якобы был инициатором конфликта.
Следователи в показаниях подозреваемого усомнились — увечья, полученные Власко, не соответствовали картине "самообороны". Через несколько дней полиция задержала второго подозреваемого в убийстве, а через два месяца — третьего.
Суд над преступниками начался в 2018 году. Всех троих подозреваемых признали виновными. Суд назначил им сроки в 17 лет, 16,5 лет и 12 лет лишения свободы соответственно.
Султан Рахманов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Ушел в банду выбивать долги: советский силач стал криминальным авторитетом
17 октября 2025, 20:20

Убили из-за отца?

Власко похоронили в родном Осинском районе Иркутской области, где у него осталась мать. Отец Юрия, который привел его в борьбу, погиб за семь лет до этого. По жуткому совпадению, его тоже убили в Бурятии, и существует версия, что Власко убили "за грехи отца".
Владимир Власко был известным в Бурятии криминальным авторитетом по прозвищу "Хохол". Бросив борьбу, в 1990-е годы он вступил в ряды так называемой "мотомовской" группировки. В конце десятилетия он уехал из Бурятии, а затем попал за решетку.
Выйдя на свободу, "Хохол" долго не мог найти для себя дело, но вскоре он стал работать с известным улан-удэнским бизнесменом — родственником погибшего в ходе одной из "разборок" тренера по вольной борьбе. Специфика его "бизнеса" подразумевала большое количество недоброжелателей, разбираться с которыми зачастую приходилось Власко-старшему.
© Фото : соцсетиМогила Владимира Власко
Могила Владимира Власко - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : соцсети
Могила Владимира Власко
Убийство Владимира Власко тщательно готовилось. Сначала были "предупреждения" — ему жгли машины, следили и поджидали его в заведениях. Власко пережил одну из атак — убийца стрелял в них с "партнером" в одном из кафе. Бизнесмен умер на месте.
5 октября 2010 года еще один киллер настиг Власко в подъезде дома в Улан-Удэ. Скрыться было некуда — пуля попала в голову Владимира. Таким же образом был убит и его спутник.
Трофим Ломакин - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Водка сделала его слабым": великий русский силач ушел в криминал
20 октября 2025, 19:50
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
