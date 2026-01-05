"Чуда не случилось": Свищев оценил выступление россиян на "Тур де Ски"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что считает результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на многодневке "Тур де Ски" очень почетным и достойным.
"Тур де Ски" завершился гонками с общего старта в воскресенье. По итогу всех гонок Коростелев стал восьмым в общем зачете, Непряева - десятой.
«
"Пока рано делать какие-то далеко идущие выводы. Ребята только адаптируются, набирают форму, поэтому, я считаю, все идет не так плохо. После долгого, многолетнего перерыва они снова борются и возвращаются в элиту. Но как говорится, чудес не бывает. Наши соперники все это время находились в обойме, тренировались, выступали с сильнейшими спортсменами мира. У нас такой возможности, конечно, не было", - сказал Свищев.
"Поэтому и восьмое, и десятое места - это очень почетный результат. Попадание в десятку сильнейших спортсменов мира - это действительно достойно. Сейчас самое главное - набрать форму и соревновательную практику. Думаю, что на следующих этапах наши спортсмены понимают, что и как делать. Будем надеяться, что всё идет по плану", - отметил Свищев.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.