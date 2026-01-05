"Чуда не случилось": Свищев оценил выступление россиян на "Тур де Ски"

«

"Пока рано делать какие-то далеко идущие выводы. Ребята только адаптируются, набирают форму, поэтому, я считаю, все идет не так плохо. После долгого, многолетнего перерыва они снова борются и возвращаются в элиту. Но как говорится, чудес не бывает. Наши соперники все это время находились в обойме, тренировались, выступали с сильнейшими спортсменами мира. У нас такой возможности, конечно, не было", - сказал Свищев.