Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился
17:41 05.01.2026
Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился
Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился
валерий масалитин, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), карлос карседо
Футбол, Валерий Масалитин, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Карлос Карседо
Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился

Масалитин: "Спартаку" нужен тренер с именем, а Карседо ничего не добился

© Mike Egerton - PA ImagesХуан Карлос Карседо
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что "красно-белым" нужен тренер с именем, а испанский специалист Хуан Карлос Карседо пока ничего не добился, поэтому его подписание выглядит сомнительно.
В понедельник Карседо был назначен главным тренером "Спартака". Контракт с испанцем рассчитан до лета 2028 года. Ранее Карседо уже работал в "Спартаке" - в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. На этом посту он сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В заключительных матчах осенней части сезона обязанности главного тренера команды исполнял Вадим Романов.
"Понимаете, мне кажется, что "Спартак" на большее наиграл. И на мой взгляд, команду должен возглавлять человек с именем. "Спартак" - народная команда, флагман нашего футбола. Да, в последнее время у клуба многое не складывается, но, как говорится, рыба гниет с головы. Здесь, в первую очередь, нужно разбираться с руководством: почему в команде происходят постоянные тренерские отставки, почему все развивается именно так. Нужно уже выбрать систему и придерживаться ее. Честно говоря, эта тренерская чехарда уже надоела: приходят, уходят, а положительного результата нет", - сказал Масалитин.
"Получается на два с половиной года контракт. Но ведь со Станковичем все было так же: хороший контракт, а потом его внезапно расторгли. Поэтому, если честно, снова много вопросов к руководству и к самому назначению. Это тренер, который, по большому счету, ничего серьезного не добился. Да, он выводил команду в еврокубки, но давайте честно: чемпионат Кипра - это все-таки чемпионат Кипра. Не знаю. Повторюсь ещё раз: "Спартак" заслуживает большего", - отметил Масалитин.
Карседо 52 года. С 2023 года он возглавлял кипрский клуб "Пафос", принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра и завоевал Кубок страны.
