Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился

"Понимаете, мне кажется, что "Спартак" на большее наиграл. И на мой взгляд, команду должен возглавлять человек с именем. "Спартак" - народная команда, флагман нашего футбола. Да, в последнее время у клуба многое не складывается, но, как говорится, рыба гниет с головы. Здесь, в первую очередь, нужно разбираться с руководством: почему в команде происходят постоянные тренерские отставки, почему все развивается именно так. Нужно уже выбрать систему и придерживаться ее. Честно говоря, эта тренерская чехарда уже надоела: приходят, уходят, а положительного результата нет", - сказал Масалитин.