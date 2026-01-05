Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что "красно-белым" нужен тренер с именем, а испанский специалист Хуан Карлос Карседо пока ничего не добился, поэтому его подписание выглядит сомнительно.
В понедельник Карседо был назначен главным тренером "Спартака". Контракт с испанцем рассчитан до лета 2028 года. Ранее Карседо уже работал в "Спартаке" - в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. На этом посту он сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В заключительных матчах осенней части сезона обязанности главного тренера команды исполнял Вадим Романов.
"Понимаете, мне кажется, что "Спартак" на большее наиграл. И на мой взгляд, команду должен возглавлять человек с именем. "Спартак" - народная команда, флагман нашего футбола. Да, в последнее время у клуба многое не складывается, но, как говорится, рыба гниет с головы. Здесь, в первую очередь, нужно разбираться с руководством: почему в команде происходят постоянные тренерские отставки, почему все развивается именно так. Нужно уже выбрать систему и придерживаться ее. Честно говоря, эта тренерская чехарда уже надоела: приходят, уходят, а положительного результата нет", - сказал Масалитин.
"Получается на два с половиной года контракт. Но ведь со Станковичем все было так же: хороший контракт, а потом его внезапно расторгли. Поэтому, если честно, снова много вопросов к руководству и к самому назначению. Это тренер, который, по большому счету, ничего серьезного не добился. Да, он выводил команду в еврокубки, но давайте честно: чемпионат Кипра - это все-таки чемпионат Кипра. Не знаю. Повторюсь ещё раз: "Спартак" заслуживает большего", - отметил Масалитин.
Карседо 52 года. С 2023 года он возглавлял кипрский клуб "Пафос", принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра и завоевал Кубок страны.
