Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ
19:26 05.01.2026
Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ
Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ
"Сочи" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Новости
спорт, павел хомченко, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Павел Хомченко, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ

Шатаут Хомченко помог "Сочи" одержать третью победу подряд в КХЛ

Павел Хомченко (справа)
Павел Хомченко (справа) - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Сочи" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Уильям Биттен (14-я минута) и Жан-Кристоф Боден (53).
05 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Сочи
2 : 0
Динамо Москва
13:35 • Уильям Биттен
(Денис Венгрыжановский)
12:41 • Жан-Кристоф Боден
(Дмитрий Кагарлицкий)
Вратарь "Сочи" Павел Хомченко отразил 38 бросков и оформил третий шатаут в сезоне.
"Сочи" (32 очка) одержал третью победу подряд и занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции, где "Динамо" (52), продлившее серию поражений до трех матчей, идет четвертым.
В следующем матче, который состоится 7 января, "Сочи" вновь примет "Динамо".
В другом матче "Шанхайские драконы" на домашнем льду в Санкт-Петербурге обыграли тольяттинскую "Ладу" - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).
"Салават Юлаев" подписал контракт с Кузнецовым до конца сезона
Хоккей
 
