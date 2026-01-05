https://ria.ru/20260105/sochi-2066516180.html
Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ
Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ
"Сочи" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T19:26:00+03:00
2026-01-05T19:26:00+03:00
2026-01-05T19:26:00+03:00
хоккей
спорт
павел хомченко
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066515775_0:122:3303:1980_1920x0_80_0_0_2c8fc4221270d83838d493e4d870eef3.jpg
https://ria.ru/20260105/kuznetsov-2066508455.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066515775_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_c00f3d1d62e1dad1f2ce20f2a6414269.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, павел хомченко, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Павел Хомченко, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шатаут Хомченко помог "Сочи" победить московское "Динамо" в матче КХЛ
Шатаут Хомченко помог "Сочи" одержать третью победу подряд в КХЛ