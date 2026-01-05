https://ria.ru/20260105/sergachev-2066455191.html
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке
Супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаила Сергачева Елизавета опубликовала кадры с прогулки вместе с мужем и... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T12:31:00+03:00
2026-01-05T12:31:00+03:00
2026-01-05T12:31:00+03:00
хоккей
нью-йорк (город)
россия
михаил сергачев
юта маммот
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589863396_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_02485f0bd177b40794d08b07ad7b1092.jpg
https://ria.ru/20260104/bolelschiki-2066358919.html
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589863396_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_389a11c388abb4a0bde723e0d0c2ca12.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), россия, михаил сергачев, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг
Хоккей, Нью-Йорк (город), Россия, Михаил Сергачев, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке
Жена хоккеиста Сергачева пожаловалась на большое число крыс в парке Нью-Йорка
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаила Сергачева Елизавета опубликовала кадры с прогулки вместе с мужем и сыном по Нью-Йорку и пожаловалась на большое количество крыс в местном парке.
Россиянка опубликовала видео из парка в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На кадрах видно множество крыс, которые бегают по мусорным бакам в поисках еды. Увидев городских вредителей, юный сын Сергачева прокричал: "Так нельзя!" После этого мальчик спугнул грызунов громким криком.
"Запрос в чат GPT "что поделать с ребенком в Нью-Йорке" не дал интересных вариантов. Поэтому, мы пошли в парк пугать крыс. Очень, кстати, весело было", - подписала видеоролики жена спортсмена.
Сергачеву 27 лет. Он перешел в "Юту" в результате обмена из клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" летом 2024 года. В составе "молний" защитник стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Также он выступал в НХЛ за "Монреаль".