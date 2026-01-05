Рейтинг@Mail.ru
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:31 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/sergachev-2066455191.html
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке
Супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаила Сергачева Елизавета опубликовала кадры с прогулки вместе с мужем и... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T12:31:00+03:00
2026-01-05T12:31:00+03:00
хоккей
нью-йорк (город)
россия
михаил сергачев
юта маммот
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589863396_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_02485f0bd177b40794d08b07ad7b1092.jpg
https://ria.ru/20260104/bolelschiki-2066358919.html
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589863396_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_389a11c388abb4a0bde723e0d0c2ca12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
нью-йорк (город), россия, михаил сергачев, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг
Хоккей, Нью-Йорк (город), Россия, Михаил Сергачев, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг
"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке

Жена хоккеиста Сергачева пожаловалась на большое число крыс в парке Нью-Йорка

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в Центральном парке Нью-Йорка после снегопада
Люди гуляют в Центральном парке Нью-Йорка после снегопада - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаила Сергачева Елизавета опубликовала кадры с прогулки вместе с мужем и сыном по Нью-Йорку и пожаловалась на большое количество крыс в местном парке.
Россиянка опубликовала видео из парка в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На кадрах видно множество крыс, которые бегают по мусорным бакам в поисках еды. Увидев городских вредителей, юный сын Сергачева прокричал: "Так нельзя!" После этого мальчик спугнул грызунов громким криком.
"Запрос в чат GPT "что поделать с ребенком в Нью-Йорке" не дал интересных вариантов. Поэтому, мы пошли в парк пугать крыс. Очень, кстати, весело было", - подписала видеоролики жена спортсмена.
Сергачеву 27 лет. Он перешел в "Юту" в результате обмена из клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" летом 2024 года. В составе "молний" защитник стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Также он выступал в НХЛ за "Монреаль".
Американская теннисистка Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе
4 января, 16:08
 
ХоккейНью-Йорк (город)РоссияМихаил СергачевЮта МаммотНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй Лайтнинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Анахайм
    5
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Рейнджерс
    Юта
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Оттава
    Детройт
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала