"Пугали крыс": жена Сергачева поведала о негативном опыте жизни в Нью-Йорке

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаила Сергачева Елизавета опубликовала кадры с прогулки вместе с мужем и сыном по Нью-Йорку и пожаловалась на большое количество крыс в местном парке.

Россиянка опубликовала видео из парка в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На кадрах видно множество крыс, которые бегают по мусорным бакам в поисках еды. Увидев городских вредителей, юный сын Сергачева прокричал: "Так нельзя!" После этого мальчик спугнул грызунов громким криком.

"Запрос в чат GPT "что поделать с ребенком в Нью-Йорке" не дал интересных вариантов. Поэтому, мы пошли в парк пугать крыс. Очень, кстати, весело было", - подписала видеоролики жена спортсмена.