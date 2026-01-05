Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку

"Они в десять раз пили больше нас, футболистов. Мы после небольших доз ломались, и я, и Володя Федотов. Такая у нас была реакция организма, а эти ребята пили просто до изнеможения. Могли ломаться за столом, как рассказывал мне (двукратный олимпийский чемпион) Венька Александров, там же засыпали, а потом немного отходили и снова продолжали пить. В течение одного дня, а это же страшное дело. Об этом мало кто знает, а все это ведь происходило при мне", - добавил собеседник агентства.