Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку
Хоккей
Хоккей
 
09:43 05.01.2026
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку
Некоторые хоккеисты московского ЦСКА в советские годы порой не могли разойтись по домам, пока не выпьют весь ящик купленной водки, рассказал РИА Новости... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
ссср
владимир федотов
владимир пономарев
цска
хоккей
ссср
ссср, владимир федотов, владимир пономарев, цска
СССР, Владимир Федотов, Владимир Пономарев, ЦСКА, Хоккей
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку

Пономарев: хоккеисты в СССР не могли остановиться, пока не выпьют ящик водки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВетеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года.
Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года. - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года.. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Некоторые хоккеисты московского ЦСКА в советские годы порой не могли разойтись по домам, пока не выпьют весь ящик купленной водки, рассказал РИА Новости экс-футболист армейского клуба и сборной СССР Владимир Пономарев.
Защитник играл за ЦСКА с 1962 по 1969 год. На его счету 25 матчей в составе сборной СССР.
«
"Однажды у нас был выходной день, и мы пришли в кафе пообедать. Я, Алик Шестернев, Владимир Федотов и еще кто-то из ЦСКА. Думаем, что возьмем сейчас немного выпить, чтобы расслабиться. А там уже сидели хоккеисты, человек шесть, а под столом у них стоял ящик водки. Они нам обрадовались и сразу пригласили к себе за стол. Еще и закуски не принесли, а они уже разлили по полстакана и выпили. Я немного выпил и вскоре ушел спать. А эти ребята продолжали, они не заканчивают, пока не выпьют весь ящик водки", - сказал Пономарев, вспоминая общение с одноклубниками.
"Они в десять раз пили больше нас, футболистов. Мы после небольших доз ломались, и я, и Володя Федотов. Такая у нас была реакция организма, а эти ребята пили просто до изнеможения. Могли ломаться за столом, как рассказывал мне (двукратный олимпийский чемпион) Венька Александров, там же засыпали, а потом немного отходили и снова продолжали пить. В течение одного дня, а это же страшное дело. Об этом мало кто знает, а все это ведь происходило при мне", - добавил собеседник агентства.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Фетисов рассказал, много ли в его времена пили хоккеисты
1 января, 18:03
 
ХоккейСССРВладимир ФедотовВладимир ПономаревЦСКА
 
