https://ria.ru/20260105/ponomarev-2066440933.html
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку
Некоторые хоккеисты московского ЦСКА в советские годы порой не могли разойтись по домам, пока не выпьют весь ящик купленной водки, рассказал РИА Новости... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T09:43:00+03:00
2026-01-05T09:43:00+03:00
2026-01-05T09:51:00+03:00
ссср
владимир федотов
владимир пономарев
цска
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:423:2700:1942_1920x0_80_0_0_c18ac1e7aba6c9b368c249459aa449f1.jpg
https://ria.ru/20260101/fetisov-2065976956.html
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96d9d9d38a9859eb35b2acda858564b2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, владимир федотов, владимир пономарев, цска
СССР, Владимир Федотов, Владимир Пономарев, ЦСКА, Хоккей
Легенда ЦСКА рассказал, как в СССР хоккеисты ящиками пили водку
Пономарев: хоккеисты в СССР не могли остановиться, пока не выпьют ящик водки
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Некоторые хоккеисты московского ЦСКА в советские годы порой не могли разойтись по домам, пока не выпьют весь ящик купленной водки, рассказал РИА Новости экс-футболист армейского клуба и сборной СССР Владимир Пономарев.
Защитник играл за ЦСКА
с 1962 по 1969 год. На его счету 25 матчей в составе сборной СССР
.
«
"Однажды у нас был выходной день, и мы пришли в кафе пообедать. Я, Алик Шестернев, Владимир Федотов
и еще кто-то из ЦСКА. Думаем, что возьмем сейчас немного выпить, чтобы расслабиться. А там уже сидели хоккеисты, человек шесть, а под столом у них стоял ящик водки. Они нам обрадовались и сразу пригласили к себе за стол. Еще и закуски не принесли, а они уже разлили по полстакана и выпили. Я немного выпил и вскоре ушел спать. А эти ребята продолжали, они не заканчивают, пока не выпьют весь ящик водки", - сказал Пономарев
, вспоминая общение с одноклубниками.
"Они в десять раз пили больше нас, футболистов. Мы после небольших доз ломались, и я, и Володя Федотов. Такая у нас была реакция организма, а эти ребята пили просто до изнеможения. Могли ломаться за столом, как рассказывал мне (двукратный олимпийский чемпион) Венька Александров, там же засыпали, а потом немного отходили и снова продолжали пить. В течение одного дня, а это же страшное дело. Об этом мало кто знает, а все это ведь происходило при мне", - добавил собеседник агентства.