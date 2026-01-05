Рейтинг@Mail.ru
10:39 05.01.2026 (обновлено: 10:46 05.01.2026)
"Салават Юлаев" забрал Кузнецова из списка отказов
"Салават Юлаев" забрал Кузнецова из списка отказов
Уфимский "Салават Юлаев" забрал обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
спорт, россия, шуми бабаев, андрей разин, евгений кузнецов, салават юлаев, металлург (магнитогорск), ска (санкт-петербург)
Спорт, Россия, Шуми Бабаев, Андрей Разин, Евгений Кузнецов, Салават Юлаев, Металлург (Магнитогорск), СКА (Санкт-Петербург), Хоккей
"Салават Юлаев" забрал Кузнецова из списка отказов

"Салават Юлаев" забрал обладателя Кубка Стэнли Кузнецова из списка отказов

© Фото : Социальные сети Carolina HurricanesЕвгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Социальные сети Carolina Hurricanes
Евгений Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" забрал обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В субботу магнитогорский "Металлург" поместил 33-летнего Кузнецова в список отказов. Любая команда КХЛ могла забрать игрока в течение 48 часов. Агент нападающего Шуми Бабаев сообщил РИА Новости, что Кузнецов сам попросил поместить его в список отказов. Также представитель форварда заявил, что хоккеист перейдет в "Салават Юлаев".
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
3 января, 17:25
Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", перешел в магнитогорский клуб 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В 15 матчах за "Металлург" Кузнецов забросил одну шайбу и сделал восемь передач. Для первой заброшенной шайбы ему потребовалось провести 14 игр.
Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин неоднократно оставлял Кузнецова вне заявки на матчи, а также критиковал его физическую форму на пресс-конференциях. В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года и было рассчитано на четыре сезона.
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Нападающий хоккейного клуба Адмирал Владимир Бутузов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым
Вчера, 12:46
 
Хоккей
 
