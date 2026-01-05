Рейтинг@Mail.ru
Кротов отстает от лидера ралли "Дакар" на 6 часов после второго этапа - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
21:40 05.01.2026
Кротов отстает от лидера ралли "Дакар" на 6 часов после второго этапа
Кротов отстает от лидера ралли "Дакар" на 6 часов после второго этапа - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Кротов отстает от лидера ралли "Дакар" на 6 часов после второго этапа
Пятикратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия возглавил зачет внедорожников после второго этапа ралли-марафона, проходящего в Саудовской Аравии. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T21:40:00+03:00
2026-01-05T21:40:00+03:00
Кротов отстает от лидера ралли "Дакар" на 6 часов после второго этапа

Кротов из-за поломок отстает на 6 часов от лидера "Дакара" после второго этапа

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пятикратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия возглавил зачет внедорожников после второго этапа ралли-марафона, проходящего в Саудовской Аравии.
На втором этапе со спецучастком протяженностью 400 км Аль-Аттия, выступающий на автомобиле Dacia, показал восьмой результат, уступив 6 минут 31 секунду победителю - американцу Сету Кинтеро (Toyota). В общем зачете вторым идет Кинтеро (+0.07), третьим - бельгиец Гийом де Мевиус (+1.09).
Денис Кротов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
Вчера, 17:49
Россиянин Денис Кротов, выступающий под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов (Ford), которые перед стартом второго этапа шли 12-ми в зачете внедорожников, завершили заезд предпоследними, 217-ми, отстав от победителей на 5 часов 54 минуты и 4 секунды. Гонщики дважды столкнулись с поломками по ходу этапа.
Среди мотогонщиков победу на втором этапе одержал австралиец Дэниел Сандерс (KTM). Он лидирует в общем зачете. Вторым идет испанец Эдгар Кане (KTM; +0.30), третьим - американец Рики Брабек (Honda; +2.18).
В зачете грузовиков этап выиграл нидерландец Герт Хюзинк ("Рено"). В генеральной классификации лидирует нидерландец Митчел ван ден Бринк ("Ивеко"). Второе место занимает литовец Вайдотас Жала ("Ивеко", +3.06), третье - чех Мартин Мацик ("Ивеко", +3.30).
Третий этап со спецучастком 422 км пройдет во вторник.
Мотогонщик - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар"
3 января, 22:44
 
СпортНассер Аль-АттияКонстантин ЖильцовДенис КротовДакар (ралли)
 
