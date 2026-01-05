Кротов отстает от лидера ралли "Дакар" на 6 часов после второго этапа

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пятикратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия возглавил зачет внедорожников после второго этапа ралли-марафона, проходящего в Саудовской Аравии.
На втором этапе со спецучастком протяженностью 400 км Аль-Аттия, выступающий на автомобиле Dacia, показал восьмой результат, уступив 6 минут 31 секунду победителю - американцу Сету Кинтеро (Toyota). В общем зачете вторым идет Кинтеро (+0.07), третьим - бельгиец Гийом де Мевиус (+1.09).
Россиянин Денис Кротов, выступающий под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов (Ford), которые перед стартом второго этапа шли 12-ми в зачете внедорожников, завершили заезд предпоследними, 217-ми, отстав от победителей на 5 часов 54 минуты и 4 секунды. Гонщики дважды столкнулись с поломками по ходу этапа.
Среди мотогонщиков победу на втором этапе одержал австралиец Дэниел Сандерс (KTM). Он лидирует в общем зачете. Вторым идет испанец Эдгар Кане (KTM; +0.30), третьим - американец Рики Брабек (Honda; +2.18).
В зачете грузовиков этап выиграл нидерландец Герт Хюзинк ("Рено"). В генеральной классификации лидирует нидерландец Митчел ван ден Бринк ("Ивеко"). Второе место занимает литовец Вайдотас Жала ("Ивеко", +3.06), третье - чех Мартин Мацик ("Ивеко", +3.30).
Третий этап со спецучастком 422 км пройдет во вторник.