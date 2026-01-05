Кротов отстает от лидера ралли "Дакар" на 6 часов после второго этапа

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пятикратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия возглавил зачет внедорожников после второго этапа ралли-марафона, проходящего в Саудовской Аравии.

На втором этапе со спецучастком протяженностью 400 км Аль-Аттия, выступающий на автомобиле Dacia, показал восьмой результат, уступив 6 минут 31 секунду победителю - американцу Сету Кинтеро (Toyota). В общем зачете вторым идет Кинтеро (+0.07), третьим - бельгиец Гийом де Мевиус (+1.09).