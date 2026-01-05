https://ria.ru/20260105/inter-2066412953.html
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А
Миланский "Интер" дома обыграл "Болонью" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T00:47:00+03:00
2026-01-05T00:47:00+03:00
2026-01-05T00:47:00+03:00
футбол
спорт
пётр зелиньский
лаутаро мартинес
маркюс тюрам
интер
болонья
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015667922_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b8141150af8bf8cba4a4a3da35b749b1.jpg
https://ria.ru/20260105/pszh-2066412782.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015667922_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2468f4fa87d7682bdb6d8544c30a72b0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пётр зелиньский, лаутаро мартинес, маркюс тюрам, интер, болонья, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Пётр Зелиньский, Лаутаро Мартинес, Маркюс Тюрам, Интер, Болонья, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А
"Интер" победил "Болонью" и вернулся на первое место в чемпионате Италии