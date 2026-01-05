Рейтинг@Mail.ru
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А
Футбол
 
00:47 05.01.2026
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А
Миланский "Интер" дома обыграл "Болонью" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Интер" вернул себе лидерство в Серии А

"Интер" победил "Болонью" и вернулся на первое место в чемпионате Италии

© Соцсети ФК "Интер"Лаутаро Мартинес
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Миланский "Интер" дома обыграл "Болонью" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 3:1. У хозяев мячи забили Петр Зелиньский (39-я минута), Лаутаро Мартинес (48) и Маркюс Тюрам (74). У гостей отличился Сантьяго Кастро (83).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
04 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
3 : 1
Болонья
39‎’‎ • Петр Зелиньский
(Лаутаро Мартинес)
48‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Хакан Чалханоглу)
74‎’‎ • Маркус Тюрам
83‎’‎ • Сантьяго Кастро
(Хараламбос Ликояннис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" (39 очков) вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" (26) располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Интер" в гостях сыграет с "Пармой", "Болонья" примет "Аталанту" из Бергамо. Обе встречи пройдут 7 января.
