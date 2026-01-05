Свищев отреагировал на появление российского флага на "Тур де Ски"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что его порадовали российские болельщики, которые продемонстрировали флаг страны на лыжной многодневке "Тур де Ски".