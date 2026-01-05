Рейтинг@Mail.ru
Свищев отреагировал на появление российского флага на "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
17:43 05.01.2026
Свищев отреагировал на появление российского флага на "Тур де Ски"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что его порадовали российские болельщики, которые продемонстрировали флаг страны на лыжной многодневке "Тур де Ски".
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым в гонке с общего старта в рамках многодневки "Тур де Ски" и принял участие в церемонии награждения. Болельщики с российским флагом появились в финишной зоне во время вручения наград по окончании масс-старта. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения. Как сообщают СМИ, позже россиянин сфотографировался с этими болельщиками.
"Есть сомнения в законности отстранения наших спортсменов и лишения их флага и гимна. Этот вопрос мы пытаемся решать через суды и переговорный процесс. Но FIS точно не имеет никакого отношения к болельщикам и не имеет права ограничивать их ни в форме, ни в языке, ни в флагах, ни в символике. Поэтому меня это не удивляет. Меня, наоборот, радует, что у нас есть болельщики, которые переживают за сборную России. Они молодцы, не постеснялись и не побоялись", - отметил Свищев.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Коростелев оценил свое выступление на "Тур де Ски" на восемь из десяти
4 января, 21:37
 
Лыжные гонкиСпортРоссияСавелий КоростелевДмитрий СвищевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Госдума РФТур де Ски
 
Главный редактор: Гаврилова А.В.
